Mentre le sue condizioni di salute e la battaglia legale per la sua indipendenza dalla tutela del padre sono diventate oggetto di dibattito pubblico negli ultimi anni, Britney Spears su Instagram prova a far sentire la propria voce con messaggi sporadici.

Negli ultimi tempi i suoi profili – in particolare il profilo di Brintey Spears su Instagram – sono un po’ sinonimo della tristezza della sua condizione: la Spears è madre di due figli, popstar di successo, ma non ha alcuna libertà di disporre del suo patrimonio né dei suoi spostamenti, no può prendere autonomamente decisioni sulla sua vita e sulla sua carriera finché sarà sotto la tutela giuridica di suo padre, Jamie Spears. La sua unica valvola di sfogo sono dei balletti registrati dentro casa, in uno spazio grande che sa di vuoto, in cui l’ex Principessa del pop si muove in modo non sempre coordinato. Non sembra poter fare molto altro nella vita, se non dimostrare la sua passione per il palcoscenico ritagliandosene uno sul pavimento di casa.

I video di Britney Spears su Instagram, numerosissimi, hanno attirato i commenti di chi le ha suggerito di smetterla, perché i suoi balletti sarebbero sgraziati e non la valorizzerebbero affatto. Lei ha risposto per le rime chiarendo che non ha alcuna intenzione di presentarsi al pubblico come se fosse una copertina vivente. Non è una donna da cover story e probabilmente non lo è mai stata se non nei primi anni di carriera. Certamente non più da quel 2007 che ha visto il suo crollo emotivo e psichico, in seguito al quale ha perso la sua libertà giuridica, come racconta il documentario Framing Britney Spears. La sua replica è una timida affermazione di libertà, per ora solo dalla dittatura dell’immagine sui social.

Sto cercando di imparare a utilizzare la tecnologia in questa generazione guidata dalla tecnologia. Ma ad essere totalmente onesta con voi, non ce la faccio più. Quindi, se i miei post non sono perfetti… sappiate che lo faccio per divertimento. Se pensate che debba sembrare come se fossi sulla copertina di una rivista quando ballo, mi dispiace, non accadrà..

A 39 anni, madre di due adolescenti (Sean, 15, e Jaydan, 14), Britney Spears sta combattendo per ottenere il riconoscimento legale della sua autonomia, supportata dal movimento d’opinione #FreeBritney. Di sicuro, non ha voglia di combattere anche l’hate speech sui social.