Britney Spears lascia la musica e non solo: la popstar è sparita dai social. Il suo profilo Instagram è scomparso dai radar, sebbene sopravviva su X e Facebook. Gli ultimi contenuti pubblicati riguardano il libro The Woman In Me. Nient’altro. Cos’è successo?

Britney Spears lascia la musica, l’annuncio

Nelle ultime settimane sono spuntate indiscrezioni circa un presunto ritorno discografico della Lolita del pop. Secondo The Sun e Page Six Britney Spears sarebbe stata in contatto con collaboratori a vario titolo per mettere insieme il nuovo album da pubblicare entro il 2024.

Voci, piuttosto, mai confermate come spesso accade con i rumor. Per questo giovedì 4 gennaio Britney Spears ha affidato ai social la smentita sulle notizie sul suo conto:

“La maggior parte delle notizie che circolano adesso sono spazzatura! Continuano a dire che mi rivolgo a persone a caso per fare un nuovo album e non è vero. Non tornerò mai più nell’industria musicale! Quando scrivo, scrivo per divertimento oppure scrivo per altre persone”.

Improvvisamente, poi, il silenzio.

La sparizione dai social

Mentre scriviamo, venerdì 5 gennaio, il profilo Instagram di Britney Spears è scomparso. Al momento non ci sono notizie, né è dato sapere se l’oblio dell’account sia dovuto a una decisione della popstar o a un intervento di Meta.

Come ricostruisce Il Giornale, la scomparsa di Britney Spears da Instagram ha un precedente nel 2021: la popstar aveva annunciato le nozze con Sam Asghari ma subito dopo aveva disattivato l’account. Sarà andata così anche questa volta? Gli ultimi contenuti pubblicati su X e Facebook risalgono al 19 dicembre 2023 e riguardano, come già detto, la promozione del libro The Woman In Me.

I fan, tuttavia, sono fiduciosi: dietro il silenzio social di Britney Spears potrebbero esserci novità importanti, anche non necessariamente discografiche.

