Si intitola Framing Britney Spears, è realizzato dal canale via cavo americano FX in collaborazione col New York Times ed è un documentario su Britney Spears e la battaglia legale che in questi anni ha caratterizzato la sua condizione di persona sotto tutela.

La storia raccontata dal documentario su Britney Spears è nota: dal 2008, dopo un periodo caratterizzato da una fortissima depressione, la Principessa del Pop viene posta sotto la tutela legale di suo padre James Spears per ordine di un tribunale di Los Angeles. La cosiddetta “conservatorship” applicata alla Spears, decisa all’epoca sulla base delle sue condizioni precarie di salute mentale, è stata prolungata per 12 anni, nonostante diverse richieste di sospensione da parte della cantante, e di fatto l’ha ridotta ad una persona che ha meno libertà di una minorenne sotto l’egida dei genitori. L’ultima udienza in cui era stata chiesta la sospensione della tutela legale ha visto il padre della Spears vincere ancora, con un rinnovo dello status di tutore almeno fino al 3 settembre 2021.

Il New York Times, in collaborazione con FX, ha rilasciato giovedì 21 gennaio il primo trailer del documentario su Britney Spears, che debutta negli Stati Uniti il 5 febbraio: il progetto proverà a raccontare il controverso capitolo della vita privata e professionale dell’icona pop degli anni Duemila, oggi al centro delle rivendicazioni di libertà del movimento d’opinione “Free Britney“, che chiede alla giustizia di restituirle il pieno controllo sulla sua vita, sul suo patrimonio e sulla sua carriera.

Il documentario su Britney Spears approfondisce i motivi che hanno portato la cantante, madre di due figli, a vivere sotto il controllo del suo tutore legale, impossibilitata prendere decisioni sulla sua vita personale, sulla sua professione, sui suoi spostamenti, sulle sue cure mediche che ovviamente su cosa fare del suo denaro, con un enorme patrimonio gestito (e secondo i fan dilapidato) unicamente da suo padre.

Con interviste a persone vicine alla popstar e a membri del movimento Free Britney che chiede a gran voce la fine del tutorato, il documentario su Britney Spears è anche un ritratto intimo della relazione travagliata tra padre e figlia, che ha attraversato momenti di enorme conflitto in questi 12 anni di tutela legale. A giudicare dal trailer, il progetto FX affronta anche il caso Spears dal punto di vista delle ripercussioni mediatiche e della percezione pubblica della vicenda.

Il documentario su Britney Spears uscirà su Hulu, quindi solo negli Usa e in Giappone, il 5 febbraio 2021. Almeno per il momento, non ha una distribuzione italiana.