Allarme rientrato: Britney Spears ritorna sui social e non dice alcunché sulla sua pausa improvvisa da Instagram. Parlare di ritiro dai social, in effetti, è stato azzardato. La Lolita del pop aveva disattivato il suo account Instagram dopo aver sganciato una piccola bomba per rispondere ai rumor sull’improbabile ritorno discografico. Cosa ci dice il suo feed?

Britney Spears ritorna sui social: cosa dice nell’ultimo post

Se oggi, sabato 6 gennaio 2024, cerchiamo il nome della popstar su Instagram troviamo subito il suo profilo. Niente è cambiato: Britney Spears non ha postato alcun comunicato né alcuna storia per spiegare il blackout di circa 24 ore.

Nell’ultimo post, datato 4 gennaio 2024, la popstar ha pubblicato una riflessione sul concetto di tempo:

“Per tutti coloro che guardano da entrambi i lati. Cari saccenti, ecco i benefici del tempo. E se la teoria della macchina del tempo fosse vera? Non sarebbe magnifico?”.

L’addio alla musica

Poche ore prima della riattivazione dell’account, la Lolita del pop aveva sganciato una bomba social annunciando che non avrebbe avuto un futuro nel mondo discografico. Le sue parole:

“Non tornerò mai nell’industria musicale! Quando scrivo, scrivo per divertimento o scrivo per altre persone. Ho scritto più di 20 canzoni per altre persone negli ultimi due anni! Sono una ghostwriter e sinceramente mi piace così”.

Con queste parole Britney Spears ha spento i rumor sul suo nuovo album – che non ci sarà – pubblicati come indiscrezioni da alcuni tabloid internazionali. Ancora, la popstar ha smentito il fatto che il libro The Woman In Me non fosse autorizzato. Poco dopo, la Lolita del pop ha disattivato il suo account Instagram.

Ancora oggi non è dato sapere se si sia trattato di un’iniziativa dell’artista o se dietro ci fosse l’intervento di Meta. Ci sono altre novità in arrivo?

