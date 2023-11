Nel bel mezzo di un comizio, Joe Biden scambia Taylor Swift per Britney Spears. Per la voce di Lover sono giorni difficili, visto che il caldo record in Brasile ha portato alla morte una fan.

Joe Biden scambia Taylor Swift per Britney Spears

Il presidente degli Stati Uniti attualmente in carica, lunedì 20 novembre stava pronunciando il suo discorso per ringraziare per l’arrivo dei tacchini tradizionali che verranno consumati per il Giorno del Ringraziamento.

Durante l’intervento, Biden ha presentato i tacchini Liberty e Bell, annunciando che verranno graziati dopo aver percorso migliaia di chilometri, una sorta di premio per il loro sacrificio. Scherzosamente, l’inquilino della Casa Bianca ha paragonato l’ultimo viaggio dei tacchini alle difficoltà di accaparrarsi i biglietti per il Renaissance Tour di Beyoncè.

Non solo: a proposito di concerti Joe Biden ha detto: “Per il tour di Britney… fa piuttosto caldo in Brasile in questo momento”. Il video con la gaffe del presidente è diventato virale tra gli utenti social degli Stati Uniti e dei fan delle rispettive artiste.

Il caldo in Brasile e i concerti di Taylor Swift

Il 18 novembre Ana Clara Benevides, 23 anni, stava partecipando al concerto di Taylor Swift a Rio De Janeiro, quando all’improvviso ha perso i sensi. La ragazza è morta a seguito di un arresto cardiaco.

Le temperature in Brasile, in questi giorni, superano i 38 gradi con un tasso di umidità che ne fa percepire almeno 50. Appresa la notizia, la popstar ha scritto sui social:

“Non posso credere di scrivere queste parole, ma è con il cuore spezzato che dico che abbiamo perso un fan stasera prima del mio spettacolo. Non posso nemmeno dirvi quanto sia devastata da tutto questo. Il mio cuore va alla sua famiglia e ai suoi amici”.

