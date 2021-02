Lo Stato Sociale incontra gli studenti dell’Università Bicocca di Milano: l’appuntamento è per mercoledì 3 febbraio alle ore 15.00. L’evento speciale si svolgerà interamente in diretta streaming sulla piattaforma Zoom e sarà aperto a 450 studenti dell’ateneo milanese.

Lo Stato Sociale presenterà il nuovo progetto discografico che si compone di 5 dischi, uno per ogni componente del gruppo. Il progetto ambizioso – e per certi versi folle – è stato annunciato solo qualche giorno fa e il primo album è già fuori dal 29 gennaio, dedicato a Bebo.

5 dischi per 5 artisti, un’operazione assolutamente unica nel suo genere che arriva a poche settimane dall’avvio del Festival di Sanremo 2021 che vedrà Lo Stato Sociale in gara tra i Campioni. Tradizionalmente, gli artisti in gara tra i Big attendono l’avvio della kermesse canora per lanciare nuovi progetti discografici ma Lo Stato Sociale stravolge ogni regola e pubblica 5 dischi ancor prima della prima esibizione sul palco del Teatro Ariston di Sanremo.

Domani, poi, incontrerà gli studenti dell’Università Bicocca nell’evento S.A.D., acronimo di Stati A Distanza, simile scherzosamente alla modalità telematica attraverso cui i ragazzi di tutta Italia hanno seguito, e in parte continuano a seguire, lezioni e attività scolastiche.

A moderare l’incontro la Prof.ssa Francesca Foppolo, docente di Psicologia della Comunicazione dell’Università di Milano-Bicocca.

“Potevamo fare la cosa più strana nel momento più strano… e l’abbiamo fatta”, con queste parole sui social i ragazzi de Lo Stato Sociale avevano annunciato 5 dischi per 5 personalità, un tentativo di chiarire ai fan e al pubblico chi sono realmente i 5 componenti de Lo Stato Sociale.

Il primo a lanciarsi in questa inedita avventura è stato Bebo, che lo scorso 29 gennaio ha svelato le sue 5 tracce. Con lui in questo viaggio Matteo Romagnoli (storico produttore de Lo Stato Sociale), Stefano Maggiore e Francesco Brini; tra gli ospiti I Botanici e il maestro Remo Anzovino.