Sono in arrivo cinque nuovi album de Lo Stato Sociale. Non esattamente un progetto a lungo termine, con una discografia programmata per i prossimi anni. La band di Lodo Guenzi pubblicherà cinque dischi nell’ordine di uno a settimana.

Questo è il progetto degli ex podisti di Sanremo, che dopo Amore, Lavoro E Altri Miti Da Sfatare (2017) sono ritornati in studio per una novità ambiziosa: registrare un disco per ciascun membro per un totale di 5 album. L’attesa prima di scoprire i cinque nuovi album de Lo Stato Sociale non sarà estenuante: il primo disco uscirà alla mezzanotte di venerdì 29 gennaio – domani – e sarà il lavoro del batterista Alberto “Bebo” Guidetti.

Lo Stato Sociale ha deciso di lanciare questo progetto per far sì che i fan della band conoscano meglio ogni singolo elemento, e soprattutto per garantire la libertà espressiva di tutti i componenti. In questo occasione Lo Stato Sociale si presenta non soltanto come una band, bensì come un collettivo in cui ognuno ha una propria personalità.

“Potevamo fare la cosa più strana nel momento più strano”, scrive Lo Stato Sociale sui social con evidente riferimento al periodo storico che il mondo sta vivendo per la pandemia del Covid-19. Intanto la band sbarcherà nuovamente al Festival di Sanremo 2021 con il brano Combat Pop e si è promessa di “lasciare il segno”.

Dei cinque nuovi album de Lo Stato Sociale non è dato sapere altro, né l’ordine di pubblicazione secondo i membri della band né le tracklist, soprattutto non sono stati comunicati eventuali singoli di anticipazione. Sul suo profilo Instagram Lodo Guenzi ha spiegato che ogni disco avrà 5 canzoni inedite e che: “Le band si sciolgono perché ognuno vuole fare i ca**i suoi”, mentre per Lo Stato Sociale, dichiara, accade il contrario.

Il primo dei cinque nuovi album de Lo Stato Sociale uscirà a mezzanotte.