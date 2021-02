L’Amica Geniale 3 si sposta a Firenze. Dopo le prime riprese che si sono tenute a Napoli nelle scorse settimane, il cast della serie di Rai1 si sposterà proprio in quel di Firenze per un primo ciclo di lavori che andranno avanti per una ventina di giorni. Cast e crew dovrebbero tornare poi a Firenze a settembre per un altro ciclo di riprese ma, a quel punto, sul set potrebbe non esserci più l’amata Margherita Mazzucco nei panni di Elena bensì l’attrice “senior” che prenderà il suo posto per raccontare la sua età adulta.

ATTENZIONE SPOILER!

Chi ha letto il romanzo Storia di Chi Fugge e di Chi Resta, sa bene che nel terzo capitolo, dopo una parentesi a Napoli, Elena Greco tornerà a Firenze per l’imminente matrimonio con Pietro e questo spingerà le due amiche ad allontanarsi ancora impelagate nelle loro rispettive vite. Al momento sembra che toccherà a Margherita Mazzucco andare in scena in questi giorni a Firenze ma non si hanno notizie precise in merito a quelli che saranno gli attori presenti sul set in questi venti giorni.

Secondo quanto riporta firenzetoday.it, le riprese de L’Amica Geniale 3 si svolgeranno dal 1° al 20 febbraio nel centro storico di Firenze, con il sostegno del Comune di Firenze e con la collaborazione di Toscana Film Commission, e si concentreranno a Piazza della Signoria, Piazza Santa Croce e Piazza Santissima Annunziata, insieme ad altre location private, tra cui una dimora storica. Lo stesso sito conferma che seguirà una seconda parte di riprese, a settembre, che andrà a coinvolgere di nuovo Firenze e poi la Versilia e a quel punto le scene interessate potrebbero essere quelle dell’incontro con Nino Sarratore.

E la messa in onda? Alla luce del fatto che si parla ancora di riprese a settembre, sembra davvero che per il terzo capitolo de L’Amica Geniale si dovrà aspettare ancora per un po’ forse proprio gli inizi del 2022.