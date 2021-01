Le riprese de L’Amica Geniale 3 sono pronte a spostarsi a Torino e Milano il mese prossimo? Secondo l’annuncio di nuovi casting sembra proprio che Elena e Lila presto avranno modo di lasciare Napoli per girare alcune scene proprio al Nord e, in particolare, secondo quanto si evince sembra che lo spostamento è previsto per la fine del mese di febbraio, lockdown e restrizioni permettendo.

Secondo quanto riporta castingnews.eu, la produzione de L’Amica Geniale 3 sarebbe alla ricerca di uomini, donne, ragazzi e bimbi per la realizzazione di alcune scene della terza stagione da girare a fine febbraio 2021, la produzione è alla ricerca di comparse. Le riprese si terranno a Milano e Torino. Intanto, in questi giorni, le riprese della terza stagione della serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante, Storia di chi fugge e di chi resta, si stanno svolgendo a Napoli portando di nuovo la città indietro nel tempo, agli anni ’70.

In particolare, Gaia Girace e Margherita Mazzucco sono state avvistate nelle centralissime Piazza Dante e Piazza del Gesù di Napoli in questi giorni alle prese con rivolte politiche e non solo. Le due delle piazze più famose di Napoli si sono riempite di abiti e auto d’epoca e decine di comparse hanno affollato il piazzale davanti a Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II mentre Port’Alba è stato ricreato un negozio di vini, olii e liquori.

Al momento sembra che le riprese andranno avanti fino a primavera inoltrata e quindi L’Amica Geniale 3 dovrebbe andare in onda non prima del prossimo autunno o, addirittura in pieno inverno. Molto dipenderà dalla produzione e dai possibili ostacoli che potrebbero rallentare le riprese in questo periodo di pandemia.