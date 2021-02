Come iscriversi alla lotteria degli scontrini oggi 1 febbraio, a patto che sia davvero necessaria una registrazione? Con l’attivazione dell’area riservata sul portale dedicato alla campagna in partenza oggi 1 febbraio sono in molti a credere che ci siano alcuni passaggi fondamentali da fare prima di iniziare a concorrere alla prossima estrazione dei premi. La questione va chiarita dunque per non generare confusione.

Come ampiamente approfondito sulle nostre pagine, chiunque e senza alcuna registrazione può richiedere il proprio codice personale sul sito della lotteria degli scontrini, semplicemente con il proprio codice fiscale. Il codice a barre generato, è quello che dovrà essere presentato all’esercente al momento dell’acquisto cashless. La spesa genererà 1 biglietto a proprio carico per ogni euro di spesa effettuato. Già di per se questa procedura semplicissima da diritto alla partecipazione dei premi per la prima estrazione del prossimo 11 marzo.

Nonostante quanto appena confermato, resta una procedura esatta anche per iscriversi alla lotteria degli scontrini attraverso la relativa area riservata presente sempre sul portale dedicato. L’iscrizione al portale presenta, senza dubbio, dei punti di forza. Al suo interno si potrà sempre generare il codice personale per gli acquisti ma, in più, si potranno gestire nuovi codici appunto (fino ad un massimo di 20). Sempre attraverso la sezione, sarà possibile controllare gli ultimi scontrini registrati e relativi punti, verificare se si è tra i fortunati vincitori delle estrazioni e ancora ottenere assistenza in caso di problemi. Almeno in questo momento, non esiste un app che riporti le medesime informazioni ma l’accesso al proprio profilo avviene solo via browser web.

Come iscriversi alla lotteria degli scontrini dall’area riservata? Nella home del sito dedicato al servizio, bisognerà visitare il relativo collegamento in alto a destra. Per la registrazione ci si potrà avvalere del proprio SPID, della carta di identità elettronica e della carta nazionale dei servizi. Una volta effettuato l’accesso, non resterà altro da fare se non inserire alcuni dati personali come nome e cognome, indirizzo mail, magari PEC e numero telefonico. Questi ultimi recapiti serviranno soprattutto per la comunicazione di eventuali vincite. Va messo in evidenza che si potrà anche decidere di inibire la creazioni di nuovi codici dall’area pubblica del sito della lotteria degli scontrini e dunque rendere l’operazione possibile solo in area personale.