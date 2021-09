Da oggi 15 settembre in molti si chiedono come funziona il Cashback Autostrade attraverso il download dell’app dedicata Free To X. Da questo mercoledì in effetti, per quanto il programma sia ancora sperimentale e lo sarà fino al prossimo 31 dicembre, è possibile fare richiesta di un rimborso ogni qualvolta il nostro viaggio proprio in Autostrade subirà dei ritardi a causa di cantieri in corso sulle tratte utilizzate.

Quando si può richiedere il Cashback?

La regola generale è quella secondo la quale il Cashback Autostrade può essere richiesto a partire dai 15 minuti di ritardo accumulati per presenza di uno o più cantieri sulla tratta utilizzata. In base alle singole casistiche, il rimborso potrà essere variabile dal 25% al 100% della spesa affrontata per lo spostamento.

Come funziona il Cashback Autostrade con l’app Free To X.

Fondamentale per fare richiesta del proprio Cashback sarà l’app dedicata ed ufficiale Free To X. Il download dello strumento è disponibile naturalmente sia sul Play Store per dispositivi Android che su App Store di Apple per iPhone. In pratica, La registrazione al servizio avviene compilando le informazioni anagrafiche e fornendo la foto del proprio documento di identità.

Per la richiesta di rimborso vera e propria con l’app Free To X chi ha un sistema di “telepagamento” come il Telepass potrà beneficiare di una procedura in gran parte automatizzata e addirittura di notifiche per segnalare tratte per le quali è possibile richiedere un risarcimento. Al contrario, chi paga al casello con carte o contanti dovrà caricare in app la ricevuta ottenuta al casello. In entrambi i casi su citati, una volta confermata la richiesta di rimborso, in poco tempo, verrà calcolata la somma alla quale si ha diritto. Questa andrà a riempire una sorta di salvadanaio digitale con l’importo riscattabile in qualsiasi momento, con accredito su IBAN indicato dall’utente o in fattura Telepass.

Proprio per chiarire ulteriormente come funziona il Cashback Autostrade con l’app Free To X, ecco una video guida ufficiale che racchiude tutti i passaggi per ottenere il rimborso.