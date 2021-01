L’area personale della lotteria degli scontrini nel relativo sito ufficiale che ospita tutte le informazioni sull’iniziativa è in arrivo. Domani 1 febbraio partirà la campagna di Governo che ha lo scopo, attraverso una lotteria appunto, di spingere i pagamenti elettronici a fronte di premi concessi sia ai cittadini che agli esercenti. Dopo aver chiarito che non esiste un’app ufficiale sviluppata a tal proposito, va però detto che è pronto ad essere messo in campo un altro strumento di consultazione, ma solo via browser web.

Dallo scorso 1 dicembre si è potuto richiedere il codice personale per la partecipazione alla lotteria degli scontrini, la stringa da presentare ai commercianti ogni volta che si fa la spesa con l’obiettivo di vedere riconosciuti i biglietti validi per l’estrazione dei premi (1 ogni euro di spesa effettuata). Proprio il codice, ancora oggi, viene generato non entrando in alcuna area personale ma inserendo sul sito dell’iniziativa il proprio codice fiscale.

Come annunciato dal team social della campagna per il contectless, da domani 1 febbraio e più esattamente dalle ore 8 di mattina sarà anche possibile registrarsi all’area personale della lotteria degli scontrini. il sito di riferimento è sempre quello governativo. Una volta loggati con user name e password, personali non solo si potranno creare nuovi codici di partecipazione (fino ad un massimo di 20 tutti validi per ottenere biglietti a seguito della spesa) ma anche consultarli tutti, stamparli, salvarli. Questa funzione sarà la principale del profilo personale e, a discapito di quanto si possa pensare, all’interno dell’area non sarà visibile il dettaglio delle spese effettuate. Piuttosto sarà possibile invece consultare informazioni dettagliate sul programma, magari anche ottenere supporto per qualche errore o problema.

Appena messa online l’area riservata della lotteria degli scontrini nonn mancheremo di verificare il suo funzionamento e i suoi punti di forza per comunicarli tutti in un nuovo approfondimento dedicato all’iniziativa.