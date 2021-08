Stanno continuando ad arrivare i rimborsi relativi al Cashback di Stato (come vi avevamo raccontato in questo articolo di pochi giorni fa), che ricordiamo essere stato sospeso per il secondo semestre dell’anno, per poi tornare ad inizio del prossimo. I cittadini che hanno preso parte all’iniziativa attendono il rimborso dei soldi accumulati fino al 30 giugno 2021. Il Cashback di Stato consentiva di accumulare un rimborso del 10% su ogni transazione effettuate a mezzo elettronico presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, fino ad un massimo di 150 euro per ogni semestre.

Gli utenti avranno diritto al rimborso del Cashback di Stato avendo effettuato almeno 50 pagamenti elettronici nel periodo indicato (in questo caso dal 1 gennaio al 30 giugno 2021). Al 23 agosto erano 3,8 i milioni di utenti già rimborsati (non parliamo comunque di un numero esiguo, i bonifici stanno arrivando poco alla volta, c’è da avere solo un altro po’ di pazienza), e quindi raggiunti dai bonifici, per una cifra complessiva di 569 milioni di euro. Il Governo Draghi ha previsto di completare l’erogazione dei rimborsi entro la fine di agosto. Facciamo presente che il tempo utile per la presentazione di eventuali reclami alla Consap scadrà il 29 agosto.

Per quanto riguarda il SuperCash da 1500 euro destinato ai 100 mila utenti che hanno collezionato il maggior numero di transazioni nel periodo di riferimento (sempre fino al 30 giugno 2021), i rimborsi arriveranno entro il 30 novembre. Fateci sapere se avete già ricevuto il rimborso del Cashback di Stato (quello pari al 10% su ciascun pagamento elettronico effettuato), o se ancora siete a bocca asciutta (nel caso, adesso sapete che c’è tempo fino al 31 agosto per ricevere il relativo bonifico, come previsto dal Governo Draghi). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.