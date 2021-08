Sono partiti i primi bonifici del Cashback di Stato per quanto riguarda le transazioni effettuate tra il 1 gennaio ed il 30 giugno 2021. Sono diversi gli utenti ad aver ricevuto sul proprio corrente bancario il rimborso pari al 10% delle spese sostenute nel primo semestre dell’anno, fino ad un massimo di 150 euro (lo aveva predisposto il governo Conte, come voi tutti ricorderete). La cifra viene erogata da parte di Consap, e sarà visualizzabile da tutti gli aventi diritto entro la fine di agosto.

Se non avete ancora ricevuto il bonifico del Cashback di Stato niente paura: è questione di giorni, pochi, poi toccherà anche a voi (bisogna solo avere un altro po’ di pazienze ed attendere il proprio turno, che a breve arriverà). Le tempistiche per il Super Cashback, ovvero l’iniziativa che ricompensa con la somma di 1500 euro i primi 100 mia utenti ad aver registrato il numero più alto di transazioni nello stesso intervallo temporale, saranno leggermente diverse, dal momento che il rimborso dovrebbe arrivare, in quest’ultimo caso, entro il mese di novembre, così da dare modo a chi ha presentato ricorso di vedersi riconosciute le transazioni non incluse nell’app IO per errore del sistema.

Come vi dicevamo, non tutti gli utenti che hanno aderito al programma del Cashback di Stato hanno ancora ricevuto il bonifico del rimborso del 10%: altri dovranno attendere ancora qualche giorno, non sicuramente di più, in quanto entro la fine del mese di agosto tutti quelli che hanno partecipato riceveranno il rimborso (almeno così è stato stimato), sempre che siano in regola con i requisiti dell’iniziativa. Potete, nell’attesa, verificare di aver conferito l’IBAN corretto accedendo all’app IO tramite la sezione ‘Portafoglio‘ (nel caso, potrete modificarlo attraverso la voce dedicata). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.