Ci sono ulteriori dettagli che dobbiamo prendere in esame oggi 1 febbraio, per i tanti utenti ancora in possesso di un Huawei P30. A due anni di distanza dal sul esordio sul mercato, infatti, il produttore cinese continua a rilasciare aggiornamenti software con costanza, ma a quanto pare i tempi non sono ancora maturi per l’upgrade più atteso. Secondo le informazioni raccolte stamane, infatti, dobbiamo avere pazienza sul versante EMUI 11, nonostante le rassicurazioni che abbiamo condiviso anche sul nostro magazine non molto tempo fa.

Huawei P30 deve ancora aspettare per l’aggiornamento con EMUI 11

La novità del momento si concentra sulla disponibilità del nuovo aggiornamento di gennaio per Huawei P30. Contrariamente a quanto ci si poteva aspettare, però, il pacchetto software non porta con sé EMUI 11. A conti fatti, si tratta del solito intervento con il quale si punta a migliorare gli standard di sicurezza del dispositivo. Queste, almeno, le prime informazioni che sono state fornite pochi minuti fa da Huawei Central. Cerchiamo di capire in quale direzione stiamo andando con il dispositivo in questione.

Il changelog ufficiale del nuovo aggiornamento per Huawei P30 non fa emergere ulteriori funzionalità per il pubblico, motivo per il quale dobbiamo considerarlo (almeno sulla carta) come un upgrade di transizione. Già, perché ad oggi EMUI 11 ottimizzato sui dispositivi di questa serie è ancora in fase di elaborazione per gli utenti globali, compresi coloro che nel corso degli ultimi mesi hanno già partecipato al programma beta per testare le nuove funzionalità offerte dal firmware più atteso di questo 2021.

Restando sul tema, il lancio globale di EMUI 11, gli sviluppatori potrebbero avviare la distribuzione dell’aggiornamento con EMUI 11 in qualsiasi momento nel primo trimestre del 2021. A detta di molti, il lancio pare possa iniziare a febbraio 2021 ed espandersi gradualmente. Staremo a vedere come andranno le cose.