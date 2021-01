I proprietari di Huawei P30 e P30 Pro sono tutti in attesa dell’aggiornamento EMUI 11, rilasciato solo in beta. La versione stabile dell’interfaccia software dovrebbe giungere, secondo i piani, all’inizio della prossima primavera ossia in marzo. Nell’attesa c’è almeno da consolarsi con una nuova patch di sicurezza promossa dagli sviluppatori, la cui distribuzione è appena partita a livello globale.

Occhio alle notifiche via OTA e magari anche a verificare la disponibilità degli aggiornamenti attraverso le impostazioni del telefono nei prossimi giorni dunque. I Huawei P30 top di gamma (dunque i P30 e P30 Pro ma non i P30 Lite) sono pronti ad essere attualizzati ad una nuova versione software EMUI 10.1. Il firmware specifico è quello siglato come 10.1.0.194.

La dimensione del pacchetto non poteva che essere contenuta e difatti chi scaricherà il nuovo update non vedrà uno spazio occupato maggiore di 139 MB. La patch di sicurezza non è quella dell’attuale mese di gennaio 2021, sarebbe stato troppo sperare in quest’ultima. Semmai i non più giovanissimi Huawei P30 ricevono l’aggiornamento del mese di dicembre 2020. Quest’ultimo garantisce le correzioni per una serie di exploit diversi. In particolare gli sviluppatori Google ma anche quelli Huawei hanno lavorato alla risoluzione di 1 bug di livello critico e ben 11 di livello elevato.

Come riferito ad inizio articolo, l’aggiornamento in questione è appena partito. La distribuzione del pacchetto avverrà dunque in tempi non ben definiti visto che, come al solito, si procederà per gruppi di IMEI nell’invio delle notifiche di download. Nella sezione Impostazioni del telefono potrà essere sempre controllata la disponibilità di update nuovi. Allo stesso tempo pure attraverso l’app di supporto ufficiale presente sul telefono, nella relativa scheda Servizio, sarà appunto possibile procedere al controllo manuale per la presenza o meno del firmware di dicembre 2020. Almeno al momento di questa pubblicazione, non si hanno ancora evidenze dell’arrivo della build anche entro i nostri confini.