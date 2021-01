Negli ultimi tempi i giocatori appassionati di Destiny 2 hanno avuto decisamente di che gioire. Lo shooter massivo con elementi da gioco di ruolo firmato Bungie non ha infatti solo accolto la sua ultima e grande espansione – denominata Oltre la Luce -, ma ha pure compiuto il grande salto sulle console di nuova generazione a marchio Sony e Microsoft, grazie all’upgrade next-gen gratuito a disposizione per PS5, Xbox Series X e Xbox Series S. Il titolo, ora che la software house americana si è slegata da Activision, cerca quindi il suo riscatto mettendo sul piatto tanti contenuti destinati a Titani, Cacciatori e Stregoni ancora impegnati sui suoi server.

Non dovrebbe allora stupire che sul sito ufficiale di Destiny 2 Oltre la Luce sia stato pubblicato un nuovo Settimanale di Casa Bungie, all’interno del quale il team ha svelato alcune delle principali novità in arrivo con la prossima stagione sia in termini di contenuti che di bilanciamento. In particolare, come potere verificare anche voi collegandovi a questo indirizzo, il principale cambiamento va a toccare un aspetto assai familiare a quanti si dilettano nella Battaglia Reale di Fortnite, ovvero l’introduzione delle sfide stagionali, le quali andranno a rimpiazzare le vecchie taglie settimanali. L’intento di Bungie è quello di contrastare la FOMO – vale a dire la paura di essere tagliati fuori -e con questo sistema sarà quindi possibile non perdersi alcun tipo di sfida settimanale. Ogni sette giorni la pagina dedicata a queste sfide verrà aggiornata con nuovi incarichi e i giocatori potranno completare sia le nuove missioni che quelle relative alle settimane precedenti in maniera simile a quanto avviene in Fortnite Capitolo 2 e in altri videogame a supporto continuo.

In aggiunta, gli sviluppatori sono anche andati ad aumentare il quantitativo di Polvere Luminosa che si può ottenere con le sfide e con i livelli del Pass Stagionale, in modo che tutti possano ottenere le armature dell’Eververse e gli altri contenuti proposti settimanalmente. Sappiamo poi che completando tutte le sfide settimanali di Destiny 2, le taglie dei vendor e i livelli del pass si potranno ottenere circa 35.000 unità di Polvere Luminosa.