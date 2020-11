Di anni dall’uscita di Destiny 2 ne sono ormai trascorsi tre, e il quarto è cominciato da una manciata di mesi. Lo sparatutto in salsa Sci-Fi non ha però alcuna intenzione di mettersi da parte, nonostante l’ascesa di altri attori videoludici che ne hanno in parte ridimensionato le ambizioni.

Per quanto infatti il numero di utenti che ne va a infarcire la community sia diminuito, il gioco di Bungie risulta ancora oggi particolarmente gradito. E ovviamente il team di sviluppo non si esime dal rimboccarsi le maniche per offrire ai propri fan contenuti sempre freschi. Che ne stuzzichino costantemente le voglie videoludiche.

E proprio a tal proposito, negli ultimi giorni, è arrivata la nuova espansione di Destiny 2, vale a dire Oltre la Luce. Un pacchetto che, come di consueto, promette di tenere compagnia agli utenti per un lasso di tempo congruo. L’annata si inaugura infatti proprio con quest’ultimo, con nuovi DLC che approderanno poi sullo store nell’intero arco dei prossimi dodici mesi.

Si tirano le somme di quella che a tutti gli effetti diviene così una trilogia, che nel 2022 è chiamata a cedere il passo al misterioso contenuto che risponde al nome di “Eclissi”. E le aspettative non possono che essere elevate, foraggiate come sempre da un team di sviluppo che non si nasconde. E che promette, senza mezzi termini, il miglior Destiny 2 di sempre.

Destiny 2 Editeur : Activision

packageQuantity : 1

La storia di Destiny 2 si espande

Un viaggio metaforico (e non) quello che i guardiani di Destiny 2 sono chiamati ad affrontare nell’espansione Oltre la Luce. In cui ogni strumento a propria disposizione sarà funzionale all’ottenimento dell’obbiettivo finale. Dubbi e punti interrogativi attanaglieranno i guardiani controllati dagli utenti, complice anche l’interazione con personaggi che sapranno far leva su sentimenti contrastanti. È il caso di Eramis, del Casato della Salvezza, che saprà rivestire il ruolo di antagonista in maniera molto particolare. Una storia di riscatto che potrebbe capovolgere i ruoli, permettendo ai giocatori di inquadrare sotto un’altra luce i personaggi sullo schermo.

Evitiamo di scendere maggiormente nei dettagli per non cadere in facili spoiler e rovinare così il piacere della scoperta. D’altronde c’è da riportare una durata non proprio prolissa di questa espansione di Destiny 2. Arrivare alla conclusione della main quest di Oltre la Luce richiederà infatti un impegno poco gravoso. E, per estendere quanto più possibile il monte ore necessario per completare i compiti assegnati ai giocatori, gli sviluppatori hanno utilizzato l’espediente del farming.

Riuscire a concludere i vari incarichi richiederà infatti un livello del proprio alter ego digitale via via sempre maggiore. Elemento che chiaramente costringerà gli utenti a impegnarsi su fronti diversi rispetto a quelli esclusivamente legati alla storia principale, per migliorare le statistiche del proprio combattente. Si tratta in sostanza di un espediente facilmente aggirabile per coloro che risulteranno “meno pazienti”. Cooperando con una squadra costituita ad hoc, si abbasseranno notevolmente le difficoltà. E forse era proprio questa la volontà principale degli addetti ai lavori, vale a dire spingere gli utenti a unirsi e a spalleggiarsi a vicenda.

Alti e bassi, ma grandi cose all’orizzonte

Dal punto di vista tecnico, anche questa nuova espansione riesce a imporsi per quantità e qualità. Basti pensare agli scenari di Europa, in cui il mix tra basi in salsa Sci-Fi e distese sconfinate di ghiaccio in cui la natura si scatena in tutta la sua spettacolare potenza si alternano sapientemente. Certo, lascia perplessi la quasi assenza di personaggi come l’Ignota Exo, Eris Morn e il Ramingo. Una scelta particolare, visto soprattutto lo spazio concesso loro nel trailer di lancio dell’espansione, che li vedeva invece (almeno sulla carta) pronti a scendere in campo in prima linea.

Siamo quindi di fronte a una campagna che non brilla per gestione dei contenuti, ma che svolge egregiamente il proprio lavoro. Quello di fungere da apripista per i futuri elementi che stravolgeranno la lore di Destiny 2. Ma che, al contempo, riesce a tenere compagnia ai fan con un carico di novità che promette di animare le giornate videoludiche per un po’ di tempo.

Completata l’Incursione di Pietrafonda

Doveroso, prima di chiudere l’approfondimento dedicato a Destiny 2 Oltre la Luce, una piccola parentesi sul nuovo Raid, reso disponibile nel corso di questo weekend. Una sfida che, come sempre, richiederà dedizione massima per essere portata a compimento. Ma che permetterà di accedere a una serie di contenuti parecchio interessanti.

Proprio nelle ultime ore l’Incursione di Pietrafonda è stata completata dal clan Luminous, che sono stati in grado di generare un seguito mica male. I numeri fatti registrare su Twitch nei momenti clou della sfida parlano di oltre 370mila utenti. Uno stuolo di fan che chiaramente ha approfittato delle abilità della squadra per dare uno sguardo a cosa arriverà per coloro che riusciranno a completare il tutto.

Nuove attività verranno quindi rese disponibili su Europa, con la Lore di Destiny 2 che ovviamente ringrazia.

VOTO FINALE 8/10