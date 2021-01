Ci voleva l’arrivo di Darcy in WandaVision per consentire al pubblico di capire meglio cosa stia succedendo nella serie Marvel. L’episodio 1×04 rappresenta un punto di svolta nella storia, che si prende una pausa dalla leggerezza dello stile sitcom per entrare nel vivo dell’azione e muovere (finalmente) la trama.

Attenzione: l’articolo contiene spoiler sul quarto episodio di WandaVision

Arrivata quasi al giro di boa, la serie Marvel con Elizabeth Olsen e Paul Bettany si mette dalla parte degli spettatori e, proprio come chi guarda, ricostruisce pezzo dopo pezzo quanto avvenuto finora.

Si parte con il personaggio di Geraldine, o meglio, il capitano Monica Rambeau, che apprendiamo essere scomparsa misteriosamente e poi tornata sul campo per indagare sulla cittadina di Westview. Scopriamo che l’agente dello SWORD, così come altre persone, sono state date per scomparse, ma in realtà erano intrappolate nella città fantasma dove interpretano dei personaggi in questa realtà alternativa. Geraldine/Monica è tornata nel suo mondo alla fine dell’episodio precedente, quando Wanda ha avvertito in lei un potenziale pericolo.

Grazie alla presenza di Darcy in WandaVision apprendiamo qualcosa in più su Westview. L’astrofisica è stata chiamata, insieme a un gruppo di scienziati, dall’organizzazione di sicurezza SWORD. Darcy lavora con l’agente Jimmy Woo (personaggio apparso nel franchise cinematografico di Ant Man) scoprendo che c’è qualcosa che non va. Sfruttando i segnali radio che fuoriescono da Westview, la scienziata si serve di una vecchia televisione per scoprire che Wanda pare aver dato vita a una sitcom vintage in cui Visione è ancora vivo, e le persone scomparse sono diventate dei personaggi fittizi.

L’episodio 1×04 risponde quindi ad alcune delle domande della serie Marvel. Innanzitutto si ha la conferma che Wanda è l’artefice di una realtà alternativa, dove manipola a piacimento i suoi “burattini” ai fine della storia. Non è ancora chiaro se Westview sia del tutto una sua invenzione oppure c’è lo zampino di qualcun altro che sta sfruttando le sue emozioni (e i suoi poteri) per uno scopo ben preciso.

Nel prossimo episodio di WandaVision la storia dovrebbe riprendere lo stile della sitcom, ma ci aspettiamo che si aggiungano nuovi tasselli che permettano di capire meglio in che modo la serie lancerà la Fase 4 del MCU.