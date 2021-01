Il cast e personaggi di WandaVision debuttano oggi, 15 gennaio, su Disney+. Finalmente, dopo quasi due anni di astinenza, i fan Marvel avranno nuovi contenuti da guardare.

La serie tv ha l’ardua impresa di lanciare la Fase 4 dell’universo cinematografico della Casa delle Meraviglie e ha scelto un progetto originale e innovativo.

Ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame, WandaVision vede il ritorno dei personaggi di Wanda e Visione, di cui abbiamo ripercorso la loro storia in un approfondimento. Sono due individui dotati di super poteri che conducono vite di periferia idealizzate, che iniziano a sospettare che ogni cosa non sia come sembra. La serie farà inoltre da traino al film Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Il progetto televisivo è diretto da Matt Shakman con Jac Schaeffer a capo del team degli sceneggiatori. La serie ha la particolarità di unire la televisione classica, le sitcom in particolare che spaziano dagli anni Cinquanta ai primi anni Duemila, allo stile dell’Universo Cinematografico Marvel. Gli episodi contengono anche una canzone originale scritta dagli autori vincitori dell’Oscar® Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez (Frozen – Il Regno di Ghiaccio), che hanno creato brani unici che ascolteremo nel corso della serie.

Nel cast e personaggi di WandaVision su Disney+ ritroviamo Elizabeth Olsen che riprende il ruolo di Wanda Maximoff, futura Scarlet Witch, in grado di manipolare a proprio piacimento la realtà e la mente altrui, oltre ad avere poteri telecinesi; Paul Bettany riprende il ruolo di Visione, androide dotato di umanità.

Kathryn Hahn interpreta invece la misteriosa Agnes, mentre Teyonah Parris è Monica Rambeau, personaggio che è stato presentato al pubblico nel film Captain Marvel. Compongono il cast anche Kat Dennings, che riprende il suo ruolo di Darcy da Thor e Thor: The Dark World, e Randall Park, che tornerà a vestire i panni di Jimmy Woo da Ant-Man and The Wasp. Tra i membri del cast è stata annunciata anche Emma Caulfield in una parte ancora top secret.

WandaVision viene rilasciata su Disney+ il 15 gennaio con i primi due episodi per un totale di nove. I restanti appuntamenti saranno pubblicati sulla piattaforma singolarmente ogni venerdì, fino al 5 marzo.

Ecco il trailer: