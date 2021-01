Tra le tante prossime uscite di Netflix, la dramedy Ginny & Georgia si presenta come una novità interessante per il target dei giovani adulti e per chi ha amato serie come Gilmore Girls.

Ideata da Sarah Lambert e composta da dieci episodi, Ginny & Georgia è la storia di una mamma molto giovane e di sua figlia adolescente: per ricominciare da capo, la giovane Ginny, 15 anni, e sua madre 30enne Georgia si stabiliscono in una nuova città. L’intenzione di ambientarsi nel New England, per permettere a Ginny di frequentare un prestigioso liceo, si rivelerà più difficile del previsto perché i segreti del passato si saranno ancora molto ingombranti al punto da mettere a repentaglio il loro futuro.

Ad interpretare Ginny & Georgia sono, rispettivamente, Antonia Gentry e Brianne Howey. Al loro fianco in un cast corale, Diesel La Torraca interpreta Austin, l’altro figlio di Georgia, mentre Jennifer Robertson è Ellen, la vicina di casa e madre degli adolescenti Maxine e Marcus (Sara Waisglass e Felix Mallard) con cui Ginny avrà a che fare al liceo. Infine Scott Porter interpreta il sindaco Paul Randolph, mentre Raymond Ablack è Joe, un barista che si innamorerà di Georgia.

Dall’ambientazione pittoresca alle dinamiche sentimentali, Ginny & Georgia si presenta come una Gilmore Girls più contemporanea ed inclusiva (tratto, quest’ultimo, che decisamente mancava in Una Mamma Per Amica, mentre qui c’è una giovane protagonista di colore). Le similitudini con Una Mamma Per Amica si sprecano, a partire dalla pochissima differenza d’età tra madre e figlia e dal rapporto amichevole ma anche conflittuale tra le due, passando per la necessità dell’adolescente di ambientarsi in una scuola prestigiosa, fino al barista che finirà per fare il filo alla giovane ed incasinata mamma di Ginny. Quello che potrebbe essere diverso è il registro stilistico della serie, che oltre al tono da commedia in stile Gilmore Girls potrebbe avere una declinazione più drammatica e quasi mistery, visto che le due protagoniste fuggono da qualcosa che sarà rivelato nel corso della serie.

E d’altronde l’ispirazione a Una Mamma Per Amica è talmente palese ed esplicita da essere dichiarata già nel traile di Ginny & Georgia diffuso da Netflix, in cui la protagonista paragona il rapporto con la figlia a quello messo in scena nella serie con Lauren Graham e Alexis Bledel.

Disponibile da mercoledì 24 febbraio, Ginny & Georgia è una delle tante new entry del catalogo della piattaforma del prossimo mese, tra cui spiccano anche L’Estate in cui Imparammo a Volare e la serie tedesca Tribes of Europa.