Le protagoniste di Una Mamma Per Amica Lauren Graham e Alexis Bledel devono certamente la loro notorietà alla dramedy familiare creata da Amy Sherman-Palladino con suo marito Daniel. La serie dal titolo originale Gilmore Girls (arrivata in Italia come Una mamma per amica) debuttò nel 2000 su The WB (che sarebbe poi diventato The CW) negli Stati Uniti e l’anno successivo nel nostro Paese. È durata sette stagioni, terminando nel 2007 con un ultimo capitolo che non ha visto alla produzione esecutiva e alla sceneggiatura i coniugi Palladino, con risultati unanimemente considerati fallimentari. A rimediare a quel finale un po’ sospeso ci ha pensato il revival di Netflix arrivato nel 2016, con i quattro film-evento Una Mamma Per Amica: Di Nuovo Insieme, in onda su La5 nel periodo natalizio del 202/2021.

Ma nel frattempo, tra la fine della serie originale e la miniserie Netflix, le carriere delle due protagoniste di Una Mamma Per Amica sono andate avanti, così come dopo la parentesi revival non troppo riuscita. Ecco dove sono approdate le due ragazze Gilmore dopo aver lasciato i ruoli di Lorelai e Rory.

Lauren Graham (Lorelai Gilmore)

Dopo la fine della serie originale, tra le due protagoniste di Una Mamma Per Amica, certamente è stata Lauren Graham ad avere più opportunità professionali, pur senza mai scrollarsi di dosso l’iconico ruolo di Lorelai. La Graham ha interpretato molti piccoli ruoli al cinema, perlopiù in commedie come Perché te lo dice mamma e Un’impresa da Dio, entrambi del 2007, o Birds of America – Una famiglia incasinata e Flash of Genius, nel 2008. Tra il 2010 e il 2016 è apparsa nei film 5 giorni fuori, Natale con i tuoi, Max, Un weekend al limite, tutti perlopiù sul genere commedia. Ma soprattutto ha avuto molte esperienze televisive, anche se nessuna della rilevanza di Gilmore Girls. Certamente la principale è stata Parenthood, di cui è stata co-protagonista in un cast corale insieme al compagno Peter Krause e ad un gruppo numeroso di attori nei panni di una delle sorelle della vivace e incasinata famiglia Braverman, Sarah (anche lì una madre single). In onda negli Stati Uniti tra il 2010 e il 2015 e poi trasmessa anche in Italia, si tratta della serie che è stata adattata nel nostro Paese, in modo quasi pedissequo, col titolo Tutto Può Succedere per Rai1.

Inoltre nel 2014 Lauren Graham è apparsa in diversi episodi di Web Therapy, la serie comedy di Lisa Kudrow, nel ruolo di Grace Tiverton. Prima di tornare nel revival di Gilmore Girls, l’attrice ha scritto un libro ed è apparsa in un episodio della serie The Odd Couple, oltre che in alcuni film per la tv. Il 2016 è stato l’anno della grande operazione nostalgia di Netflix, dopodiché sono arrivate per lei altre opportunità in tv: prima un arco di tre episodi nella serie Curb Your Enthusiasm nel 2017, poi il film tv Linda from HR nello stesso anno e ancora ha prestato la voce al personaggio di Oxana nella serie animata Disney Vampirina. Dal 2020 è nel cast della serie Lo straordinario mondo di Zoey, disponibile in Italia su Raiplay, nel ruolo di Joan, il capo della giovane informatica con straordinarie doti empatiche protagonista della storia. Nel 2021 è attesa l’uscita della serie The Mighty Ducks: Game Changers su Disney+, in cui recita al fianco di Emilio Estevez.

Lauren Graham ne Lo straordinario mondo di Zoey

Alexis Bledel (Rory Gilmore)

Tra le protagoniste di Una Mamma Per Amica Alexis Bledel è colei che ha avuto meno visibilità nel corso degli anni dopo la fine della serie originale, ma è anche vero che rispetto alla collega ha cercato di evitare di restare ingabbiata nel solo registro della commedia. Certo i primi ruoli dopo la fine della serie originale sono stati nel segno di quel genere cinematografico, col seguito di 4 amiche e un paio di jeans e il film Laureata… e adesso?, che raccontava le difficoltà di una giovane laureata (quasi un ideale seguito delle vicende del personaggio di Rory, pur senza alcun collegamento con la serie). Inoltre è apparsa nel ruolo di una dottoressa nello storico medical drama di E.R. – Medici in prima linea, ma per un solo episodio. Poi dopo una serie di film per niente memorabili – The Conspirator, The Kate Logan Affair, Violet & Daisy – è arrivata l’occasione di un piccolo ruolo nella serie televisiva Mad Man, quello di Beth Dawes. Un ruolo televisivo più duraturo è stato quello di Stacey di Us & Them, in cui è apparsa tra il 2013-2014 al fianco di Jason Ritter: la serie non è stata rinnovata dopo la prima stagione.

Nella sua carriera post-revival di Gilmore Girls, infine, si annoverano solo pochi titoli. Al cinema Alexis Bledel è apparsa nel thriller Crypto del 2019, in cui recita al fianco di Beau Knapp, Luke Hemsworth e Kurt Russel, mentre in tv ha ottenuto quello che è certamente il suo ruolo più drammatico e intenso in carriera, Emily Malek nella serie tv Il Racconto dell’Ancella, adattamento del best-seller di Margaret Hatwood The Handmaid’s Tale (in Italia su TimVision, ma la prima stagione è disponibile anche su Amazon Prime).

Alexis Bledel ne Il Racconto dell’Ancella

Non è chiaro se le protagoniste di Una Mamma Per Amica torneranno mai in un eventuale sequel del revival di Netflix: in teoria la serie è terminata così come era nei piani iniziali della sua ideatrice, con le famose quattro parole dell’ultima scena, ma la piattaforma ha fatto sapere più volte di essere interessata a produrre nuovi episodi, sempre se Amy-Sherman Palladino decidesse di continuare.