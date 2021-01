Dopo i primi due teaser della serie, il promo de L’Estate in cui Imparammo a Volare fornisce un ampio sguardo sulla nuova serie Netflix che arriverà sulla piattaforma a febbraio.

Come molti dei trailer di Netflix, anche quello de L’Estate in cui Imparammo a Volare è particolarmente rivelatore, ma soprattutto le immagini mostrano chiaramente la struttura narrativa della serie, che si snoda su più livelli temporali per narrare una vicenda che abbraccia quarant’anni di vita.

Ambientata in un arco di tempo che va dal 1974 al presente, L’Estate in cui Imparammo a Volare racconta il rapporto indissolubile tra le migliori amiche d’infanzia Tully e Kate, due donne cresciute insieme che hanno affrontato con l’aiuto l’una dell’altra le tempeste della vita. La loro amicizia è nata da una promessa fatta sul tetto di una casa in Firefly Lane (da cui il titolo originale della serie e del romanzo omonimo da cui è tratta), ma dopo decenni di supporto reciproco e di grande affetto, un tradimento minaccia di farle a pezzi per sempre il loro rapporto.

Ad interpretare le diversissime Tully e Kate, tanto sfacciata una quanto sensibile l’altra, sono rispettivamente Katherine Heigl e Sarah Chalke, che si calano nei loro ruoli interpretando diverse età della vita delle protagoniste de L’Estate in cui Imparammo a Volare. Da adolescenti, invece, Tully e Kate sono impersonate dalle giovani Ali Skovbye e Roan Curtis.

Eccole nel trailer de L’Estate in cui Imparammo a Volare diffuso da Netflix: il debutto della serie sulla piattaforma è previsto per il 3 febbraio.

La serie è un adattamento dell’omonima saga letteraria di Kristin Hannah iniziata proprio col libro Firefly Lane, uscito in Italia col titolo L’Estate in cui Imparammo a Volare. Distribuita in tutto il mondo col titolo originale, nel catalogo italiano la miniserie con Katherine Heigl e Sarah Chalke arriverà col titolo scelto per l’edizione italiana da Oscar Mondadori.