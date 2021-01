In mesi di produzioni con visualizzazioni da record, tocca ora scoprire quale tra le nuove serie tv su Netflix a febbraio raccoglierà il testimone da Lupin. Il catalogo delle novità disponibili sulla piattaforma si apre con Kid Cosmic, serie animata al debutto il 2 del mese e creata da Craig McCracken, mente de Le Superchicche.

Kid Cosmic segue le avventure di un ragazzino vivace e dalla fervida immaginazione che abita con il nonno anticonformista in una piccola cittadina nel deserto. Il sogno di Kid di diventare un eroe sembra avverarsi quando scopre cinque pietre cosmiche del potere in un’astronave abbandonata. Con un gruppo di eroi locali cerca di opporsi agli alieni che vogliono riprendersi le pietre, ma presto scopre che non è per niente facile far parte della squadra dei buoni e che l’idea di essere un eroe è molto diversa dalla realtà.

Disponibile dal 2 febbraio su Netflix anche la seconda stagione di Tiffany Haddish Presents: They Ready, speciale in cui l’attrice e comedienne sceglie sei comici per un’esibizione da 15-20 minuti in cui tentare di conquistare il pubblico.

Il 3 febbraio debutta su Netflix L’Estate in cui Imparammo a Volare, ispirata al romanzo Firefly Lane di Kristin Hannah. La sua toccante storia è incentrata sul rapporto tra due inseparabili migliori amiche, un legame complesso ma solido capace di resistere alle più dure prove del tempo. Le principali interpreti della serie sono Katherine Heigl e Sarah Chalke.

Si prosegue il 5 febbraio con la prima stagione della serie brasiliana Città Invisibile. Nella prima serie live-action di Carlos Saldanha – regista de L’Era Glaciale, Rio e Ferdinand – un agente della polizia ambientale trova un legame tra la morte dell’amata moglie e la misteriosa apparizione su una spiaggia di Rio de Janeiro del cadavere di un delfino di acqua dolce, scoprendo così un mondo nascosto popolato da creature mitologiche del folklore brasiliano.

Tra le nuove serie tv su Netflix a febbraio anche la seconda stagione di H – Helena, serie al via il 5 del mese e che racconta la storia di Helena, una prostituta che all’inizio è una semplice pedina nelle mani di Malpica, il boss di una banda criminale attiva negli ’60 a Barcellona. Grazie a un percorso di apprendimento accelerato e pieno di pericoli, Helena passa dal gradino più basso al vertice dell’organizzazione e prende il controllo del traffico di eroina.

Al centro delle vicende di H – Helena si trova l’Albatros, un luogo con un’anima tutta sua, un night club dove stranieri, giovani della città, donne dissolute, ragazze e vanitosi abitanti del posto si perdono al ritmo della musica dell’epoca. Questo club rappresenta il centro operativo della banda di Malpica.

Dal 10 febbraio è disponibile invece la prima stagione di Run On, serie coreana incentrata sulla storia d’amore tra Ki Seon-gyeom, agente sportivo, e Oh Mi-joo, sottotitolatrice.

In arrivo il 10 febbraio su Netflix anche Sulla Scena del Delito: Il Caso del Cecil Hotel, nuova docuserie che svela la mitologia e il mistero che avvolgono alcuni luoghi infami del crimine contemporaneo. Situato nella zona centrale di Los Angeles, per quasi cent’anni il Cecil Hotel è stato associato ad alcune delle attività più famigerate della città, facendo da sfondo a morti premature e ospitando serial killer.

Nel 2013 la studentessa universitaria Elisa Lam risiedeva al Cecil al momento della sua scomparsa, fatto che ha acceso la curiosità mediatica e ha mobilizzato una comunità globale di investigatori online desiderosi di risolvere il caso. La scomparsa di Lam, ultimo capitolo nella complessa storia dell’hotel, offre un’analisi coinvolgente e agghiacciante su uno dei luoghi più loschi di Los Angeles.

L’11 febbraio debutta la prima stagione di Capitani, serie crime in cui il corpo di un’adolescente viene ritrovato in una foresta vicino al villaggio di Manscheid, in Lussemburgo. Al burbero capitano Luc Capitani vengono affidate le indagini sul caso.

Il catalogo delle nuove serie tv su Netflix a febbraio si arricchisce con The Crew, disponibile dal 15 del mese. Il protagonista è interpretato da Kevin James ed è il caposquadra di un team NASCAR fittizio. Quando il proprietario si ritira e passa il comando della Scuderia Bobby Spencer alla figlia Catherine, James deve proteggere sé stesso e la squadra dai tentativi di modernizzazione della giovane. Nella serie recitano Freddie Stroma, Sarah Stiles, Gary Anthony Williams e Dan Ahdoot, con la partecipazione eccezionale di Paris Berelc e Bruce McGill.

Il 17 febbraio arriva invece Dietro i suoi Occhi, ispirata al romanzo bestseller di Sarah Pinborough. Simona Brown interpreta Louise, una madre single che ha una relazione con il suo capo, lo psichiatra David (Tom Bateman). La sua vita prende una strana piega quando fa amicizia con Adele (Eve Hewson), la moglie del suo amante, e si ritrova intrappolata in una rete di bugie e segreti in cui niente è come sembra.

A destare particolare curiosità è soprattutto Tribes of Europa, nuova produzione tedesca disponibile in streaming dal 19 febbraio. Ambientata nel 2074 a seguito di una misteriosa catastrofe globale, la serie osserva quel che resta dell’Europa ì, diviso in numerose tribù in guerra per il predominio. Tre fratelli della pacifica tribù di Origine, Kiano (Emilio Sakraya), Liv (Henriette Confurius) ed Elja (David Ali Rashed), sono separati e costretti a trovare la propria strada in una lotta ricca di azione per il futuro di una nuova Europa.

Dal 23 febbraio Netflix propone Pelé: Il Re del Calcio, un documentario che ripercorre i passi della leggenda del pallone. Oltre a interviste inedite al protagonista, il documentario include immagini di repertorio e contributi di leggendari ex compagni di squadra tra cui Zagallo, Jairzinho e Rivellino. Il film si concentra sugli straordinari 12 anni dal 1958 al 1970 in cui il calciatore, l’unico ad aver vinto tre Coppe del Mondo, passa da giovane superstar a eroe nazionale in un’epoca turbolenta e di grandi cambiamenti nella storia del Brasile.

Le nuove serie tv su Netflix a febbraio si concludono con la prima stagione di Ginny & Georgia, al debutto il 24 del mese. La serie propone una dinamica simile a Una Mamma per Amica, con la quindicenne Ginny Miller che si sente spesso più matura della madre, l’esuberante trentenne Georgia. Dopo anni trascorsi in continuo movimento, quest’ultima vuole mettere radici nel pittoresco New England e dare alla figlia qualcosa che non ha mai avuto: una vita normale. Tuttavia, il passato tornerà a farsi sentire e Georgia dovrà mostrarsi disposta a tutto per proteggere la propria famiglia.