Cosa aspettarsi da Fate The Winx Saga 2? È quello che si chiedono i fan a cui è piaciuto il live action del cartone animato Winx Club, sommerso di polemiche alla vigilia del suo debutto su Netflix.

La serie tv si discosta un po’ dalla versione originale per dar spazio a un teen drama a tinte dark fantasy che sa di già visto (qui la nostra recensione). La protagonista è Bloom, studentessa della scuola di Alfea, un istituto nascosto al mondo degli esseri umani che addestra aspiranti fate. La ragazza non è come le sue coetanee: cresciuto tra gli umani, possiede un potere enorme ma anche pericoloso, in grado di distruggere entrambi i mondi. Bloom dovrà imparare a controllarlo e a conoscere meglio se stessa.

Attenzione: l’articolo contiene SPOILER sul finale di Fate The Winx Saga.

Il finale della prima stagione ha mostrato la studentessa finalmente trasformarsi in fata; grazie al suo potere ha così respinto l’esercito dei Bruciati prima che distruggessero Alfea. Secondo Abigail Cowen, quel momento è solo l’inizio di una storia ancora più grande, che spera di poter vedere in Fate The Winx Saga 2. In un’intervista con The Wrap ha dichiarato:

È solo una piccola anticipazione di quelli che saranno i suoi poteri. E se magari abbiamo la seconda stagione, quello che avete visto credo che sia solo la punta dell’iceberg. Abbiamo aspettato fino alla fine per stuzzicare e mostrare al pubblico che lo show sta per diventare molto intenso.

In Fate The Winx Saga, Bloom non dovrebbe solo preoccuparsi dei suoi poteri, ma anche di Rosalind, che ha preso il controllo di Alfea diventato la nuova preside. Al suo fianco, c’è la regina delle fate Luna (madre di Stella), Beatrix e Andreas, ovvero il padre di Sky che tutti credevano morto. In realtà si era solo nascosto, addestrandosi sotto l’occhio vigile di Rosalind.

Nonostante non abbia proprio accolto il favore della maggior parte del pubblico, la serie fantasy piace sia in Italia che all’estero. Fin dal suo debutto, lo scorso 22 gennaio, Fate The Winx Saga si è piazzata al primo posto delle serie più viste su Netflix, scalzando il podio finora detenuto da Lupin. Al terzo posto, invece, resiste Bridgerton. Visti i numeri, Netflix non dovrebbe attendere molto per annunciare una seconda stagione, che a questo punto sembra scontata.