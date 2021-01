Fate The Winx Saga su Netflix è già al centro di diverse polemiche e non ha ancora debuttato sulla piattaforma.

La serie tv, basata sul noto cartone animato italiano Winx Club, è incentrata su un gruppo di adolescenti che si addestrano nelle arti magiche nell’immaginaria scuola di Alfea al fine di diventare delle potenti fate. In particolare, la storia segue la formazione di una protagonista, Bloom, fata dai poteri enormi ma oscuri, in grado di distruggere sia il mondo magico che quello degli esseri umani.

La polemica più accesa proviene da parte dei fan accaniti del cartone creato da Iginio Straffi. Fate The Winx Saga su Netflix è stata accusata di whitewashing per quanto riguarda i personaggi di Musa e Flora. Infatti, nella serie tv la prima è interpretata dall’attrice britannica Elisha Applebaum, ma nella versione animata la fata presenta dei tratti asiatici. Inoltre, Flora è completamente assente nell’adattamento di Netflix, ma nel cartone è di origine latina. Al contrario è stata rimpiazzata dalla fata di nome Terra, che pare presentare ben altri poteri. Un cambiamento che i fan non sanno spiegarsi soprattutto perché le Winx Club presentavano già dei personaggi diversificati.

Le altre polemiche riguardano il target a cui Fate The Winx Saga su Netflix si rivolge. È chiaro che il cartone animato originale era indirizzato a un pubblico giovanile, composto per la maggior parte da ragazzine. La serie tv, invece, a giudicare dal trailer, va oltre e mira a imporsi come un prodotto dark, maturo e decisamente più adulto. Probabilmente gli amanti del genere fantasy, come Shadowhunters e Le Terrificanti Avventure di Sabrina, troveranno pane per i loro denti. Chi invece è alla ricerca di qualcosa di più soft e fedele all’originale, dovrà ricredersi: le differenze tra il cartone e la serie tv si vedono già dal trailer.

Siamo sicuri che le polemiche non si fermeranno qui. Per scoprire se il prodotto finale incontrerà il favore del pubblico, non resta che attendere il suo debutto: Fate The Winx Saga su Netflix è disponibile il 22 gennaio con tutti i sei episodi che compongono la prima stagione.