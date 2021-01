Da alcuni giorni a questa parte, considerando anche i trend di ricerca e l’esperienza personale vissuta dal sottoscritto, ho notato che tantissime persone in Italia stanno ricevendo chiamate dallo 0315140190. Approfondendo per ovvie ragioni la questione, ho scoperto di aver sbagliato ad ignorare il mittente. Anzi, ero sul punto di commettere un grosso errore, aggiungendo l’utenza in questione alla blacklist del mio smartphone. Questo, alla luce di numerose chiamate pervenute sul mio device nel giro di pochi giorni.

Perché occorre rispondere alle chiamate dallo 0315140190

Senza girarci troppo intorno, posso confermarvi che, in caso di chiamata dallo 0315140190, dall’altra parte del telefono non troverete il solito call center pronto a proporvi l’ennesimo contratto di telefonia fissa e mobile. Magari fornendovi informazioni non corrette sul piano offerto. Proprio stamane, infatti, mi sono fatto coraggio e, rispondendo, ho scoperto che il mittente sia in realtà il corriere scelto da Amazon per la spedizione di un prodotto ordinato in precedenza. Ho trovato conferme in merito su Tellows e Onlinetutorial.

L’anomalia è evidente, in quanto i corrieri sono solito chiamare i destinatari dei pacchi con numeri classici di telefonia mobile. Al contrario, gli smartphone più evoluti indicano chiaramente che la chiamata dallo 0315140190 arrivi da Como. Dettaglio, questo, che accentua la sensazione di dover fronteggiare ancora una volta un call center nel momento in cui ci si decide a rispondere. Ebbene, non è così. Ignorando chi vi sta contattando, rischierete di mettere in discussione la corretta consegna del prodotto ordinato su Amazon.

In questi giorni abbiamo parlato di anomalie con le chiamate soprattutto a causa di problemi legati a TIM e Iliad, soprattutto sul versante interferenze, ma a quanto pare dobbiamo considerare la questione anche del traffico in entrata sotto altri punti di vista. Un consiglio? Fate come me e memorizzate oggi stesso il numero 0315140190 in rubrica come “Corriere Amazon”, in modo da farvi trovare pronti la prossima volta.