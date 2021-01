Ci sono problemi imprevisti da prendere in esame oggi 20 gennaio con TIM e Iliad, almeno stando alle segnalazioni di non pochi utenti. In un primo momento, infatti, avevo pensato ad un caso isolatissimo, cui non dare particolare importanza, ma dando uno sguardo ai social ho capito ben presto che le cose stiano in modo diverso. Non mi riferisco ad anomalie di rete, o quantomeno a quelle relative alla mancanza di segnale, al contrario di quanto vi ho riportato nella giornata di ieri a proposito dell’operatore francese.

Come si manifestano i problemi Iliad e TIM con le intercettazioni indesiderate

Se vogliamo, quanto emerso in giornata con Iliad e TIM è ancora più grave. In attesa, ovviamente, di eventuali comunicazioni ufficiali da parte delle due aziende per chiarire la questione. Per farvela breve, gli utenti in questione affermano di aver ascoltato involontariamente conversazioni telefoniche di altre persone, ovviamente mentre erano impegnati in chiamate private. Un grave bug, che al momento non posso confermarvi ufficialmente, ma che si ritrova al centro di segnalazioni significative.

Il problema con Iliad e TIM si presenta prevalentemente nel momento in cui si effettua una chiamata, prima che dall’altra parte ci sia una risposta. I feedback indicano che, invece di ascoltare il solito segnale acustico relativo al fatto che lo smartphone del nostro interlocutore stia squillando, si ascoltino senza volerlo conversazioni in sottofondo di perfetti sconosciuti. Insomma, un’intercettazione volontaria, frutto di qualche anomalia che dovrà essere risolta nel più breve tempo possibile dai due operatori.

Vedremo nei prossimi giorni come andranno le cose e se ci saranno comunicazioni ufficiali da parte di Iliad e TIM in grado di farci inquadrare al meglio l’argomento. Di sicuro si tratta di un problema che non può essere in alcun modo sottovalutato da brand così importanti in un momento storico del genere.