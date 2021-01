In queste settimane ci siamo concentrati spesso e volentieri sui device Xiaomi che avranno modo di installare l’aggiornamento con MIUI 12.5, mentre è decisamente più delicato il discorso per i modelli che rischiano di essere tagliati fuori dal discorso. Come stanno esattamente le cose sotto questo punto di vista? Proprio oggi 27 gennaio risulta disponibile un contributo interessante, che va per forza di cose ad arricchire quanto vi abbiamo riportato di recente sul nostro magazine.

I prodotti Xiaomi al momento esclusi dal programma dell’aggiornamento con MIUI 12

Secondo le informazioni raccolte questo mercoledì, pare che almeno otto dispositivi Xiaomi debbano essere tagliati fuori dal programma che condurrà svariati prodotti all’aggiornamento con MIUI 12. Vedere per credere quanto riportato da MD Tech, secondo cui sotto la lente d’ingrandimento stavolta finiscono alcuni device con una caratteristica ben precisa. Si tratta di cellulari, infatti, già presenti sul mercato da un certo numero di anni. Come del resto avviene quasi sempre coi produttori di device Android in questi casi.

Mi riferisco ai vari Xiaomi Mi Max 3, Xiaomi Mi Mix 3 5G, Redmi Y3, Redmi 7, Redmi 6 y 6A, Mi A2 Lite, Redmi Note 5 Pro e Redmi Note 6 Pro. Insomma, come accennato non proprio modelli di ultimo grido, ma al contempo un elenco di cui prendere atto questa mattina, in attesa che dal produttore asiatico giungano ulteriori informazioni più concrete per quanto riguarda un tema delicato come la distribuzione dell’aggiornamento con MIUI 12.5. Con il quale ci si aspetta anche qualche passo in avanti sul fronte della durata della batteria.

Tuttavia, alcuni smartphone Xiaomi tra quelli emersi oggi sono ancora caldi. Basti pensare ai vari Redmi Note 5 Pro e Mi Mix 3 5G, che a conti fatti sono molto popolari e ancora attivi anche qui in Italia. Staremo a vedere quali saranno le prossime mosse con l’aggiornamento MIUI 12.5 per il pubblico italiano.