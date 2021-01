Altra giornata importante quella che stiamo vivendo oggi 16 gennaio, a proposito di quasi trenta device Xiaomi e Redmi che evidentemente potranno godere prima di altri dei benefici associati all’aggiornamento con MIUI 12.5. Dopo il punto della situazione che abbiamo condiviso a fine 2020, infatti, arrivano altri segnali concreti che dobbiamo necessariamente prendere in esame stamane. Importante capire come stia evolvendo lo sviluppo software di questo brand, in seguito ai recenti problemi “diplomatici” avuti con gli Stati Uniti.

Lista dei modelli Xiaomi e Redmi compatibili con aggiornamento MIUI 12.5 open beta

In sostanza, da questo momento abbiamo a disposizione un vero e proprio elenco di modelli Xiaomi e Redmi compatibili con l’aggiornamento MIUI 12.5. Almeno per quanto riguarda la versione open beta del nuovo upgrade. Passando a questioni più concrete, il discorso odierno riguarda modelli come i vari Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Extreme Commemorative Edition e Mi 10 Youth Edition. A questi, poi, dobbiamo aggiungere Xiaomi Mi 9, Mi 9 Pro, Mi 9 Transparent Premium Edition e Mi 9 SE, senza dimenticare Xiaomi Mi CC9, Mi CC9 Pro, CC9e e CC9 Meitu Custom Edition.

Come accennato, l’apertura del programma open beta di MIUI 12.5 coinvolge anche svariati prodotti appartenenti alla famiglia Redmi. A tal proposito, dobbiamo concentrarci su Redmi 10X, 10X Pro, Redmi K30, K30 5G, K30i 5G, K30 Pro, Redmi K30 Extreme Commemorative Edition, K30S Extreme Commemorative Edition, Redmi K20, K20 Pro, Redmi Note 9, Note 9 Pro, Redmi Note 8, Redmi Note 7 e Note 7 Pro. Dunque, ventotto dispositivi in tutto. Almeno per ora.

Tra le novità più importanti e già note su MIUI 12.5, non troviamo funzionalità inedite, ma riduzione del 20% della memoria usata dai singoli smartphone Xiaomi e Redmi compatibili, oltre al 25% risparmio previsto per i consumi energetici della batteria. Staremo a vedere se in questo senso riusciremo a passare dalla teoria ai fatti.