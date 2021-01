Giorgia a Sanremo 2021 per un duetto, lo apprende l’agenzia di stampa Ansa che ne dà notizia. Vociferata tra gli ospiti italiani che calcheranno il palco del Festival di Sanremo 2021, Giorgia potrebbe duettare con Fiorella Mannoia, collega della musica italiana con la quale ha già duettato in occasione delle due puntate de La Musica Che Gira Intorno.

Il nuovo show di Fiorella Mannoia su Rai1 ha visto, tra gli altri ospiti, la presenza della cantautrice Giorgia in entrambi gli appuntamenti. La sintonia canora tra le due amiche potrebbe adesso portarle verso il palco del Teatro Ariston di Sanremo.

Giorgia a Sanremo 2021 potrebbe essere protagonista di un momento di pura magia, sul palco con Fiorella Mannoia. Non solo, quindi, il duetto di Emma e Alessandra Amoroso sulle note del nuovo singolo in radio, Pezzo Di Cuore, ma anche un featuring inedito tra la Mannoia e Giorgia sulle note di un brano non ancora rivelato. Ma del resto si tratta solo di anticipazioni vaghe che non hanno ancora trovato conferma dai vertici Rai né dalla direzione del 71° Festival della Canzone Italiana condotto da Amadeus.

Il nome di Giorgia non è l’unico che insistentemente emerge. Insieme al suo, l’agenzia di stampa Ansa apprende anche quello di Ornella Vanoni, il cui album di inediti uscirà proprio tra qualche giorno. Sanremo 2021, dunque, potrebbe essere anche il palco giusto per riportare la Vanoni nella cittadina ligure ma anche in questo caso latinano conferme ufficiali.

Del resto la Rai è impegnata sul fronte della tutela della salute pubblica e deve garantire il corretto svolgimento della kermesse canora secondo le regole anti covid-19 imposte dal Governo: distanziamento sociale e pubblico assolutamente negativo al momento dell’ingresso in teatro.

Intanto sono note le 10 co-conduttrici che affiancheranno Amadeus nel corso delle cinque serate del Festival: ecco le 10 donne sul palco dal 2 al 6 marzo 2021.