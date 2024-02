Giorgia arriva a Sanremo 2024, pronta per la co-conduzione della seconda serata. Sarà al fianco di Amadeus tra poche ore, 30 anni dopo il successo di E Poi. Il palco del Teatro Ariston a Giorgia fa un certo effetto, nonostante da cantante in gara lo abbia calcato appena un anno fa.

In conferenza stampa parla di un “palco che ha magia e mette addosso anche un senso di responsabilità nel mio caso perché ma mia storia è iniziata su questo palco. Abuserò della parola emozione, perché c’è una grande emozione”, le parole dell’artista che stasera salirà sul palco per celebrare E Poi, ma anche per condurre la serata con il direttore artistico.

Un aneddoto curioso su E Poi: all’epoca della presentazione del brano in gara, la direzione artistica era stata affidata a Pippo Baudo. Fu proprio lui a suggerire a Giorgia e al suo team una piccola modifica nella parte dell’inciso. Quella modifica apportata fu poi il punto di svolta del brano.

“Nel 1994, Pippo Baudo ci disse di riscrivere l’inciso e avevamo 4 ore di tempo, poi si sarebbero chiuse le iscrizioni. Abbiamo aperto questo inciso, che poi è diventato quello che è e come mi ha detto Ama l’altro giorno “c’aveva ragione””.

Testo E Poi di Giorgia

Compositori: Giorgia Todrani / Marco Rinalduzzi / Massimo Calabrese

E poi e poi

E poi sarà come morire

Cadere giù

Non arrivare mai

E poi sarà

E poi sarà come bruciare

Nell’inferno che imprigiona

E se ti chiamo “amore”, tu non ridere

Se ti chiamo amoreE poi e poi

E poi sarà come morire

La notte che

Che non passa mai

E poi sarà

E poi sarà come impazzire

In un vuoto che abbandona

E se ti chiamo “amore” tu non ridere

Se ti chiamo “amore”Amore che non vola

Che ti sfiora il viso e ti abbandona

Amore che si chiede

Ti fa respirare e poi ti uccide

E poi e poi

Ti dimentica, ti libera

E poi e poi

La notte che

Che non passa mai

La notte che

Che non passa maiE poi e poi

E poi sarà come sparire

Nel vuoto che

Che non smette mai

E poi sarà

Oh, e poi sarà come morire

Se vorrai andare via

Se ti chiamo “amore” tu non ridere

Se ti chiamo “amore”Amore che non vola

Che ti sfiora il viso e ti abbandona

Amore che si chiede

Amore che si spiega

Ti fa respirare e poi ti uccide

E poi e poi

Ti dimentica

Ti libera

E poi e poi

Ti libera

E poi, e poi

La notte che, che non passa mai

La notte che, che non passa mai

E poi, e poi

E poi sarà come morire

La notte che

Che non passa mai