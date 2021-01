Nel testo di Pezzo Di Cuore di Emma e Alessandra Amoroso c’è un dialogo di due donne sull’amore. Le voci di Emma Marrone e di Alessandra Amoroso si alternano per tutta la durata del pezzo, il primo che realizzano in duetto dopo più di 10 anni di carriera per entrambe.

Nel testo di Pezzo Di Cuore di Emma e Alessandra Amoroso è protagonista l’amore per se stessi che deve precedere quello che si prova nei confronti degli altri. Non si può amare un’altra persona se prima non sia ama sé ma non è un pezzo puramente autobiografico.

A proposito delle parole cantate, Emma ha raccontato: “Credo che sia una canzone universale e cantarla insieme è stato facile perché per cantare insieme bisogna sapersi ascoltare. Io e Alessandra siamo due persone diverse ma nella nostra diversità sappiamo ascoltarci. Quando due persone sanno ascoltarsi sanno andare all’unisono”. LEGGI TUTTE LE DICHIARAZIONI SU PEZZO DI CUORE.

Maria De Filippi è stata tra i primi ad ascoltarla, ancor prima della pubblicazione, e sarà proprio lei ad accogliere le due cantanti in studio per la prima ospitata televisiva. Emma e Alessandra Amoroso porteranno Pezzo Di Cuore ad Amici 20, domani, e poi forse ci sarà il Festival di Sanremo. Amadeus sarebbe felice di averle sul palco dell’Ariston ma non c sono ancora trattivi in corso.

Pezzo Di Cuore è prodotto da Dardust, anche autore del brano con Davide Petrella.

Testo di Pezzo Di Cuore di Emma e Alessandra Amoroso

Tra una chiamata e un mal di testa

Ti lascio scivolare via

Scappiamo via sempre di fretta

Che brutta questa frenesia

Lasciami entrare un po’ di luce in casa

Oggi neanche mi difendo

Sempre gli stessi errori

Dove c’era il mare adesso è solo fango

E come un valzer la domenica in periferia

Tra le campane e le sirene della polizia

C’è una bambina che abbraccia sua madre

Che sembra la mia

Mi sento come un manichino dentro una vetrina

Non sa di miele questa vita forse di aspirina

E c’ho provato a imparare l’amore

Ma è sempre cosi

Non riesco a capire

Cos’è



E quanto tempo ci vuole

Per abbracciarsi la notte

In strada anche se piove

Senza chiedere mai

Senza capire mai

Senza capire

Ti ho dato un pezzo di cuore

Mi prendo tutte le colpe

Io ci ho provato a imparare l’amore

Ci ho provato a imparare l’amore

Ma è più forte di me

L’incenso che avvolge la stanza

Sembra una nebbia di città

Mi sveglia un autobus che passa

Ripenso a qualche sera fa

Quando mi urlasti

“Ragazzina oggi proprio non ti sto capendo”

Sei sempre bravo tu a ferire

Quante inutili parole al vento

Ancora le sento

E quanto tempo ci vuole

Per abbracciarsi la notte

In strada anche se piove

Senza chiedere mai

Senza capire mai

Senza capire

Ti ho dato un pezzo di cuore

Mi prendo tutte le colpe

Io ci ho provato a imparare l’amore

Ci ho provato a imparare l’amore

Ma è più forte di me

E tu, e tu mi sembri

Più confusa di me

E tu, e tu

Dicevi è sempre cosi

E tu, e tu

Ancora mille domande

Ma non feriscono più