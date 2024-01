Giorgia a Sanremo 2024 per i 30 anni di E Poi: la cantante sarò ospite del Festival di Amadeus e si esibirà sul palco del Teatro Ariston di Sanremo nella seconda serata di mercoledì 7 febbraio.

Giorgia torna a Sanremo da ospite, dopo aver partecipato in gara tra i Campioni lo scorso anno. Una partecipazione sanremese che ha lasciato l’amaro in bocca e una canzone che si è posizionata ben distante dal podio. Peccato.

Un anno dopo, però, Giorgia torna a Sanremo per cantare uno dei suoi successi intramontabili: è il caso di E Poi, singolo che vedeva la luce ormai 30 anni fa. A Sanremo 2024, Giorgia preparerà una performance ricca di sorprese che includerà anche l’esibizione dal vivo sulle note di E Poi, brano con cui partecipò al Festival 30 anni fa.

E Poi non vinse quell’anno. Arrivò al settimo posto nella categoria delle Nuove Proposte, ma fu comunque un brano importante per la cantante. Con E Poi Giorgia è riuscita ad ottenere subito ampia approvazione da parte del pubblico e a lanciare la sua carriera nel mondo della musica. La canzone era stata scritta da dalla stessa Giorgia insieme a Massimo Calabrese e Marco Rinalduzzi,

Testo E Poi di Giorgia

E poi e poi

E poi sarà come morire

Cadere giù, non arrivare mai

E poi sarà e poi sarà come bruciare

Nell’inferno che imprigiona

E se ti chiamo amore tu non ridere

Se ti chiamo amoreE poi e poi

E poi sarà come morire

La notte che, che non passa mai

E poi sarà e poi sarà come impazzire

In un vuoto che abbandona

E se ti chiamo amore tu non ridere

Se ti chiamo amoreAmore che non vola

Che ti sfiora il viso e ti abbandona

Amore che si chiede

Ti fa respirare e poi ti uccide

E poi e poi ti dimentica

Ti libera e poi e poi

La notte che, che non passa mai

La notte che, che non passa mai

E poi e poi

E poi sarà come sparire

Nel vuoto che, che non smette mai

E poi sarà e poi sarà come morire

Se vorrai andare via

E se ti chiamo amore tu non ridere

Se ti chiamo amore

Amore che non vola

Che ti sfiora il viso e ti abbandona

Amore che si chiede

Amore che si piega

Ti fa respirare e poi ti uccide

E poi e poi ti dimentica

Ti libera e poi e poi

Ti libera e poi e poi

La notte che, che non passa mai

La notte che, che non passa mai

E poi e poi e poi sarà come morire

La notte che, che non passa mai