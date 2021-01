Fiorella Mannoia e Giorgia cantano Chissà Se Lo Sai di Lucio Dalla a La Musica Che Gira Intorno. La prima puntata del nuovo show di Fiorella Mannoia su Rai1 accoglie tanti ospiti importanti, amici e colleghi della musica italiana e del mondo dello spettacolo.

Già in conferenza stampa, Fiorella Mannoia aveva accennato al duetto con Giorgia, indicandolo come uno dei più emozionanti perché particolari. Parlava di una prova, anche per se stessa, e solo in diretta su RAi1 abbiamo scoperto il motivo. Le due hanno scelto di duettare su un brano particolare di un artista molto importante del repertorio italiano.

Il duetto di Fiorella Mannoia e Giorgia a La Musica Che Gira Intorno è sulle note di Chissà Se Lo Sai di Lucio Dalla.

La presenta come “The voice”, tanta è la stima che la Mannoia prova nei confronti di Giorgia, una sua grande amica prima che collega nel mondo della musica. Giorgia sottolinea che si tratta del loro primo duetto in assoluto: è “la prima volta che cantiamo insieme da sole, noi due”. “Mi hai dato questa gioia incredibile di potermi trovare sul palco accanto a te ed è bellissimo”, si dicono a vicenda, ma la vera gioia sta nel poter effettivamente tornare sul palco per uno spettacolo di musica dal vivo.

“Tante volte diamo le cose per scontate e quando ce le portano via capiamo che è questa la nostra casa”, sottolinea la Mannoia che rivolge il pensiero all’interruzione dei concerti e di tutti gli eventi dello spettacolo lo scorso febbraio. Il mondo della musica sarà probabilmente l’ultimo a tornare alla normalità del periodo pre-covid.

Le due amiche si lasciano andare poi ad una serie di confessioni sull’abbigliamento domestico e sulle pantofole che sono solite indossare in casa, scambiandosi foto in “desabbillè”.