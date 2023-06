Sono stati comunicati gli ospiti di Tim Summer Hits, in Piazza Del Popolo a Roma e su Rai2 a luglio. Torna l’evento musicale che invade il centro storico della capitale e che porta la musica al centro della Città Eterna per alcune serate che verranno poi trasmesse sulle reti Rai.

Sarà ancora la centrale Piazza del Popolo ad accogliere in tre serate gli ospiti di Tim Summer Hits 2023. Si regista sabato 17, domenica 18 e lunedì 19 giugno. Le serate verranno invece trasmesse in appuntamenti a cadenza settimanale domenica 25 giugno, domenica 2 luglio e domenica 9 luglio.L o show sarà disponibile anche su RaiPlay, oltre che in prima serata su Rai2.

Sul palco grandi artisti italiani e internazionali con i loro più grandi successi e con i tormentoni estivi che hanno già invaso le nostre radio. Tre serate ricche di musica e ospiti, tantissimi annunciati, altri a sorpresa.

A condurre le serate ci sarà Andrea Delogu, conduttrice, attrice e scrittrice. Non sarà sola sul palco. Con lei ci sarà infatti Nek. Ad accogliere gli artisti nel backstage ci saranno Gli Autogol, trio seguitissimo sul web. Sono invece più di 70 i cantanti che saliranno sul palco di Piazza del Popolo a Roma, da Achille Lauro a Giorgia, passando per Emma, LDA, Madame e Marco Mengoni. Spazio ai tormentoni estivi con Boomdabash, Annalisa, Fedez, Articolo 31, Pinguini Tattici Nucleari, The Kolors, Rocco Hunt, Rosa Chemical. Spazio anche agli ultimi concorrenti di Amici con l’apprezzatissima Angelina Mango, Wax, Luigi Strangis e molti altri.

Gli ospiti di Tim Summer Hits a Roma

Achille Lauro e Rose Villain, Ana Mena, Angelina Mango, Annalisa, Ariete, Arisa, Articolo 31, Ava, Anna e Capo Plaza, Baby K, Boomdabash, Boro e Oriana, Bresh, Carl Brave, Clara, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Dargen D’Amico, Elodie, Emis Killa, Emma, Fabio Rovazzi e Orietta Berti, Fabrizio Moro, Fedez, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gaia, Gianmaria, Giorgia, Irama e Rkomi, Leo Gassman, LDA, Levante, Madame, Mara Sattei, Marco Mengoni, Matteo Romano e Luigi Strangis, Max Pezzali, M¥ss Keta, Mr.Rain, Paola & Chiara, Piero Pelù e Alborosie, Pinguini Tattici Nucleari, Raf, Renga Nek, Rhove, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Sangiovanni, Shade e Federica Carta, Sophie and The Giants, Tananai, Tedua, The Kolors, Tommaso Paradiso, Tony Effe, Wax, Wayne e tanti altri.

Tim Summer Hits a Rimini

Non solo Roma: lo show estivo Tim Summer Hits farà tappa anche a Rimini subito dopo. L’elenco degli artisti non è stato comunicato ma le serate saranno tre, anche in questa tappa, e verranno registrate a luglio. Le date sono quelle di giovedì 6, venerdì 7 e sabato 8 luglio per la trasmissione televisiva su Rai2 nella seconda metà del mese, sempre di domenica.

L’appuntamento a Rimini sarà in Piazzale Fellini, ingresso libero e gratuito.