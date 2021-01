Sono state annunciate le 10 co-conduttrici del Festival di Sanremo 2021: 10 donne saranno sul palco con Amadeus e condivideranno con lui la presentazione di una delle serate della kermesse canora.

Non solo Georgina Rodriguez, Alice Campello ed Elodie Di Patrizi, i cui nomi erano già emersi negli scorsi giorni. Tra le altre 7 donne co-conduttrici del Festival di Sanremo 2021 spunto i nomi di Vanessa Incontrada e di Diletta Leotta. Ci saranno poi Miriam Leone, Matilda De Angelis e Mariacarla Boscono ma anche Matilde Gioli e Giovanna Civitillo.

Sanremo 2021 dà spazio alle donne che sul palco non si limiteranno ad un ruolo di vallette del presentatore ma si alterneranno con lui per la conduzione vera e propria della kermesse canora dedicata alla musica italiana. Il Festival numero 71 punta sulle donne: sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, ogni sera saranno due le personalità di spicco del mondo della musica e dello spettacolo di sesso femminile.

Le 10 co-conduttrici del Festival di Sanremo 2021 affiancheranno il direttore artistico da martedì 2 marzo a sabato 6 marzo 2021, in ognuna delle cinque serate dello spettacolo che tuttavia potrebbe ancora slittare. Nonostante le smentite di Amadeus e della Rai a proposito di posticipi a fine marzo o ad aprile, c’è chi auspica lo slittamento al 2022 per evitare che il memento goliardico del Festival di Sanremo 2021 diventi un focolaio pericoloso, in epoca Covid.

A Sanremo si lavora per il corretto svolgimento della manifestazione, nel pieno rispetto delle regole anti contagio, incluse quelle del distanziamento che vieteranno di fatto ogni evento collaterale. Il palco esterno sarà inutilizzabile e il pubblico che si accalcava intorno al Red Carpet e tra le strade della cittadina ligure sarà assolutamente da evitare.

Per quello presente in Teatro, invece, la Rai punterà sui figurati ovvero su persone retribuite in una prestazione lavorativa. Ancora in bilico la nave anti-covid che dovrebbe accoglierlo.