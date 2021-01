La produzione di Euphoria 2 doveva cominciare già lo scorso anno, ma la pandemia ha sconvolto ogni cosa. Il creatore e showrunner della serie HBO, Sam Levinson, ha quindi ripiegato su due episodi “ponte” che hanno funzionato come appuntamenti speciali tra la prima e la seconda stagione – uno incentrato sulla protagonista Rue, interpretata da Zendaya, l’altro sull’amica Jules, personaggio che ha il volto di Hunter Schafer.

Bloccato dalla pandemia Sam Levinson ha continuato ad essere una macchina creativa. Dopo gli episodi speciali, ha girato il film Malcolm & Marie con protagonisti Zendaya e John David Washington. Il regista, però, è abbastanza ottimista sulle riprese di Euphoria 2.

Durante un’intervista con il podcast Filmmaker Toolkit di IndieWire, Levinson ha rivelato che il suo piano è quello di iniziare le riprese della seconda stagione nel corso di quest’anno con la messa in onda prevista entro il 2021. Riuscire a fare previsioni, vista l’attuale situazione d’emergenza sanitaria è comunque difficile.

Il set di Euphoria doveva riaprire nel marzo 2020, nello stesso periodo in cui il Covid-19 ha costretto l’intero settore dello spettacolo a cessare ogni attività al fine di evitare il contagio.

I due speciali di Euphoria, trasmessi su HBO e in contemporanea in Italia su Sky Atlantic, sono stati girati seguendo tutte le norme si sicurezza anti-Covid. Il team di produzione ha utilizzato un numero ristretto di attori per evitare assembramenti sul set e le riprese sono state effettuate in spazi molto limitati al fine di riuscire a gestire il tutto.

Basata sull’omonima miniserie israeliana, Euphoria racconta la generazione Z con uno sguardo nudo e realista. La storia segue un gruppo di adolescenti alle prese con sesso, droga e problemi familiari. La protagonista è Rue, una diciassettenne tossicodipendente che funge anche da narratrice alla storia. La sua vita subisce una svolta quando incontra Jules, una ragazza da poco trasferita in città.

Per il ruolo di Rue, Zendaya si è aggiudicata l’Emmy Award alla migliore attrice drammatica.

Nel cast della serie tv anche Maude Apatow nel ruolo di Lexi Howard; Angus Cloud è Fezco O’Neill; Eric Dane interpreta Cal Jacobs; Alexa Demie è Maddy Perez; Jacob Elordi è Nate Jacobs; Barbie Ferreira è Kat Hernandez; Nika King è Leslie Bennett; Storm Reid è Gia Bennett; Algee Smith è Christopher McKay; Sydney Sweeney è Cassie Howard; e Colman Domingo nei panni di Ali, apparso nello speciale su Rue.