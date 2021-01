Il secondo speciale di Euphoria, F*ck Anyone Who’s Not a Sea Blob, sarà disponibile in streaming su NOW TV dalle 6:00 di sabato 23 gennaio, oltre che su Sky Atlantic alle 3:00 della notte tra il 24 e il 25 gennaio e alle 23:00 di lunedì 25 gennaio.

Dopo lo sguardo al Natale sofferente di Rue (Zendaya), questo nuovo episodio ponte tra la prima e la seconda stagione assumerà il punto di vista di Jules (Hunter Schafer) per ripercorrere gli eventi del periodo natalizio. In particolare, Jules rifletterà sull’anno appena trascorso e sugli avvenimenti successivi al finale della prima stagione di Euphoria, in cui la si è vista abbandonare Rue per prendere un treno e andare fuori città.

Scritto e diretto da Sam Levinson, creatore della serie grazie alla quale Zendaya ha conquistato il suo primo Emmy, il secondo speciale di Euphoria dovrà reggere il confronto con il suo straordinario predecessore. Trouble Don’t Last Always è stato infatti uno tra i più toccanti momenti televisivi del 2020, che dal dialogo tra Rue e il suo sponsor Ali (Colman Domingo) ha tratto una preziosa occasione di riflessione sul proprio posto in un mondo in malora.

Nonostante i toni cupi, il primo speciale di Euphoria ha offerto a Rue e a chiunque vi si identifichi la speranza di potersi risollevare ed essere versioni migliori di sé, nonostante false rivoluzioni, finta solidarietà e atteggiamenti disfattisti. Nelle parole di Colman Domingo, lo speciale è stata una palestra di vista, un modo per sedersi uno di fronte all’altro e intavolare una discussione significativa, affrontare argomenti profondi. Senza aver paura, ma mettendoci anima e corpo, perché il punto è riuscire a sentirsi più vicini a quella persona.

Del secondo speciale di Euphoria non è filtrato alcun indizio in merito alle ispirazioni narrative, ma ci si può aspettare che rivivere gli eventi dal punto di vista di Jules possa mettere ancor più in evidenza la parzialità di Rue come voce narrante. Quel che è certo, infatti, è che Jules darà conto delle motivazioni alla base delle sue azioni.

EUPHORIA – F*CK ANYONE WHO’S NOT A SEA BLOB

On demand su Sky e in streaming su NOW TV dalle 6:00 di sabato 23 gennaio.

Su Sky Atlantic nella notte tra il 24 e il 25 gennaio alle 3:00 e poi alle 23:00 di lunedì sera.

Questo il trailer del secondo speciale di Euphoria: