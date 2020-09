Colpo di scena agli Emmy 2020: è Zendaya di Euphoria ad aggiudicarsi il premio come miglior attrice protagonista in una serie drammatica, strappando la vittoria a Jennifer Aniston (The Morning Show), Olivia Colman (The Crown), Jodie Comer (Killing Eve), Laura Linney (Ozark) e Sandra Oh (Killing Eve).

In un’edizione particolare a causa della pandemia di Covid-19, tutti i protagonisti degli Emmy 2020 hanno seguito la serata in collegamento ciascuno dalle proprie case. Zendaya si è mostrata insieme alla sua famiglia, comodamente seduta nel salottino di casa (ma senza dimenticare il glamour).

Con il suo epico Emmy, l’attrice e cantante è anche la più giovane a vincere nella sua categoria. “Sono molto, molto nervosa”, esordisce nel suo discorso di ringraziamento. “Grazie all’Academy, a tutto il cast e alle incredibili donne in questa categoria, vi ammiro tutte così tanto.” I ringraziamenti vanno anche alla famiglia, al team presente con lei e al cast di Euphoria.

“Sono incredibilmente grata per Rue, per aver creduto nella sua storia, spero di potervi rendere orgogliosa. Voglio solo dire che c’è speranza per i giovani. So che il nostro show non è un grandissimo esempio per loro ma c’è speranza per i giovani. Voglio dire ai miei fan, coloro che incontro per strada, che vi ammiro.”

Ecco il video completo con il discorso di Zendaya:

Non solo miglior attrice in una serie drammatica. Euphoria ha vinto anche quattro Primetime Creative Arts Emmy Awards: miglior costumi, miglior make-up, composizione musicale, musical supervision e original music & lyrics.

La prima stagione di Euphoria è andata in onda lo scorso anno su HBO e in Italia su Sky Atlantic. È previsto anche un secondo ciclo di episodi, ma data la pandemia in corso, non è chiaro quando inizieranno le riprese. Ci sarà però una sorta di “episodio ponte” tra la prima e la seconda stagione.