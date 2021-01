Sono state ore concitate in cui l’unica cosa che abbiamo capito e che sono davvero tutto pazzi per Jared Padalecki in Walker. Inizia proprio in queste ore la nuova avventura dell’ex protagonista di Supernatural che, dismessi i panni dell’eroe e salutato il fratello televisivo, da adesso in poi correrà da solo proprio nel suo Teaxas e insieme ad alcuni volti noti delle serie tv e della sua vita a cominciar proprio dalla moglie. Intorno a lui, invece, si sono stretti i protagonisti di Supernatural, Jeffrey Dean Morgan compreso, che hanno voluto lanciare al meglio la nuova serie partecipando alla diretta e ai commenti sui social. Risultato? Walker è già in tendenza su Twitter e il pubblico italiano di SPN si è riversato sullo streaming per riuscire a vedere il primo episodio.

Quello che è andato in scena non è un semplice revival di Walter Texas Rangers ma un vero e proprio dramma familiare classico di quelli che non si vedono da un po’ a meno che non ci siano in mezzo alieni, eroi o mostri vari. Se questo non basta, i fan di Jared Padalecki in Walker lo vedranno finalmente in un ruolo diverso da qualsiasi cosa abbia fatto.

ATTENZIONE SPOILER!

Il pilot di Walker inizia con la storia delle origini dei fantasmi nella testa del protagonista proprio con l’addio del protagonista alla moglie Emily (interpretata da Genevieve Padalecki) . Mentre sono tutti pronti per la serata giochi ecco che un’Emily arrabbiata chiama Walker mentre in lacrime scappa via dicendo al marito che qualcosa non va prima di essere raggiunta da alcuni colpi di pistola. Dopo un salto temporale, ecco che Walker torna a casa dalla sua famiglia dopo 10 mesi passati sotto copertura e a quel punto la sua famiglia è andata avanti e il suo vecchio partner adesso è il capo. La prima cosa che il protagonista fa è ubriacarsi nel “posto” suo e di Emily a Lady Bird Lake e così Micki Ramirez (Lindsey Morgan) di pattuglia viene inviata a prenderlo per accompagnarlo a casa.

Il giorno dopo torna finalmente dalla sua famiglia e se suo figlio, August (Kale Culley), è entusiasta di vederlo, sua figlia, Stella (Violet Brinson) non si trova da nessuna parte. A loro si uniscono sua madre Abeline (Molly Hagan), papà Bonham (Mitch Pileggi) e il fratello Liam (Keegan Allen), nuovo assistente procuratore distrettuale.

Una volta tornato a lavoro scopre che proprio la Ramirez è la sua nuova partner e insieme iniziano ad occuparsi di un nuovo caso: un paio di ragazzi che aggrediscono un agente durante una chiamata di soccorso stradale. Ciliegina sulla torta, sua figlia Stella è stata arrestata per possesso di sostanze stupefacenti e quando si ritrova Walker davanti inveisce contro di lui, reo di essere sparito. Anche uno dei ragazzi con il quale Walker si è scontrato sembra sapere qualcosa di più sul suo passato e sulla morte della moglie tanto da accusando di non averla protetta.

Lui stesso, una volta a casa, pensa agli occhi chiusi della moglie, alla moneta da poker che le hanno trovato addosso e questo non fa altro che rinforzare i dubbi sulla confessione di Carlos Mendoza. Cosa è successo davvero alla moglie e chi l’ha uccisa se non è stato l’uomo che ha confessato?