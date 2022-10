Nancy Drew cancellata, la sua quarta stagione sarà l’ultima e la protagonista andrà incontro alla risoluzione di tutti i misteri che l’hanno coinvolta o, almeno, questo è quello che spera il suo pubblico. Era il 2018 quando The Cw ha annunciato il progetto affidato alle sapienti mani di Josh Schwartz e Stephanie Savage ma in pochi ci hanno scommesso su fino a quando nel gennaio del 2019 non è stato ordinato il pilot e Kennedy McMann è stata scelta come protagonista.

Da allora il progetto ha preso forma e si è scontrato anche contro la pandemia globale che ne ha ridotto gli episodi della prima stagione fino ad arrivare alla seconda e poi alla terza con un discreto successo. Nancy Drew adesso dovrà terminare la sua corsa visto che la quarta stagione, annunciata lo scorso maggio, sarà anche l’ultima.

La CW ha annunciato lunedì che Nancy Drew si concluderà con la sua prossima quarta stagione la cui data non è ancora stata annunciata ufficialmente. La star della serie, Kennedy McMann ha voluto subito ringraziare tutti per questo periodo passato sul set nei panni di Nancy Drew:

“Un privilegio essere nei suoi panni per tutto questo tempo…Vorrei che i nostri incredibili fan potessero sentire il cuore e la passione della nostra troupe che è sempre stata presente dentro e fuori dallo schermo, giorno dopo giorno fin dall’inizio. Anche voi siete parte di questo spettacolo incredibile come lo siamo noi. Grazie, grazie, grazie per ogni grammo di passione e gentilezza che avete condiviso con me e tra di voi”.

Gli showrunner della serie promettono un finale degno per i fan che hanno seguito la serie in questi anni promettendo “un sacco di colpi di scena investigativi, paure soprannaturali e storie d’amore sfortunate lungo la strada…La stagione 4 sarà una ricompensa degna e risonante per il loro continuo amore e supporto”.

Nancy Drew è il terzo drama di The CW destinato a terminare la sua corsa durante la stagione 2022-23 insieme ai veterani The Flash e Riverdale. Quello a cui stiamo assistendo è un vero e proprio terremoto alla luce del fatto che Nexstar Media Group ha recentemente acquisito una quota di proprietà del 75% in The CW con l’intenzione mirare ad un pubblico più anziano cambiando la sua programmazione e rinunciando alle serie, cosa ne sarà di noi che siamo cresciuti a pane e drammi della rete?