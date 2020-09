Come prendere due piccioni con una fava? Semplice, piazzando Genevieve Padalecki in Walker al fianco del marito Jared Padelecki. In questo modo non solo si semplificheranno le norme anti-Covid (quando i due avranno dei contatti molto ravvicinati) ma si darà la possibilità ai due di occuparsi della famiglia senza rinunciare a lavoro come ha fatto l’attrice per dieci anni dedicandosi ai loro tre figli. La notizia dell’arrivo della moglie del protagonista di Supernatural sul set del reboot di Walker Texas Rangers fa contenti i fan della coppia, ma quale sarà il suo ruolo?

Genevieve Padalecki, ex protagonista di Supernatural e Wildfire, sta tornando a recitare con un ruolo ricorrente al fianco del marito Jared Padelecki nel reboot della serie cult degli anni ’90 della CBS Walker, Texas Ranger, e, in particolare, per vestire i panni di Emily, la defunta moglie forte, capace e generosa di Walker. Alla luce del fatto che il suo sarà un ruolo regular possiamo dedurre che la vedremo molto spesso in una serie di flashback e al fianco del marito.

Come la serie originale, creata da Albert S. Ruddy e Leslie Greif, il reboot esplora la moralità e la famiglia incentrandosi su Cordell Walker (Jared Padalecki), un vedovo e padre di due figli con il suo codice morale, che torna a casa ad Austin dopo essere stato sotto copertura per due anni, solo per scoprire che c’è un lavoro più duro da fare a casa ovvero cercare di avvicinarsi ai suoi figli, affrontare gli scontri con la sua famiglia conservatrice e trovare un terreno comune inaspettato con la sua nuova partner Micki (Lindsey Morgan), mentre diventa sempre più sospettoso riguardo le circostanze della morte di sua moglie.

Genevieve Padalecki, che ha diretto la fortunata serie drammatica di ABC Family del 2005 Wildfire , ha incontrato Jared Padalecki sul set della sua serie della CW Supernatural, dove ha avuto un ruolo ricorrente. Dopo il matrimonio, nel 2010, si è allontanata dalla recitazione per concentrarsi sulla sua famiglia e crescere i tre figli della coppia ad Austin, Texas, dove risiedono i Padalecki e dove saranno girati gli episodi del reboot della serie.

Jared Padalecki ha recentemente concluso la produzione degli ultimi due episodi di Supernatural a Vancouver e a metà ottobre si butterà a capofitto in questo nuovo progetto, la serie scritta da Anna Fricke. CBS Television Studios produce in associazione con Rideback.