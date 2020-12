Le prime immagini di Jared Padalecki in Walker Texas Ranger arrivano nel primo promo del reboot The CW annunciato nei mesi scorsi. Le riprese hanno subito un piccolo ritardo per via dell’emergenza Coronavirus, la stessa che ha costretto l’attore a rimanere sul set di Supernatural per chiudere la quindicesima e ultima stagione che è arrivata al capolinea proprio nelle scorse settimane. Dopo tanta attesa finalmente le serie The CW torneranno finalmente in onda e, in particolare, il 21 gennaio debutterà sugli schermi americani Walker, la nuova serie con protagonista Jared Padalecki.

Le prime sequenze del reboot dello show con Chuck Norris, mostrano l’incipit di questo nuovo progetto ovvero il momento in cui il protagonista torna a casa e affronta la morte della moglie ma, soprattutto, una vita diversa da quella che ha lasciato e che conosceva. Sarà questo a metterlo in crisi insieme a quelli che saranno i problemi che dovrà affrontare sul lavoro.

A pubblicare questo primo promo confermando l’appuntamento per il prossimo 21 gennaio (negli Usa) è stato lo stesso Jared Padalecki sul suo profilo social, ecco subito di seguito il video:

It's been a long road to get here, but it has my entire heart. I hope you join us on January 21st for the premier of @thecwwalker. #SPNFamily meet the #WalkerFamily pic.twitter.com/1QbOYH5ikX — Jared Padalecki (@jarpad) December 14, 2020

Chi ha seguito le anticipazioni sulla serie sa bene che Jared Padalecki è chiamato a vestire i panni di Cordell Walker, un padre di due figli rimasto vedovo e che ritorna a casa, ad Austin, dopo essere stato impegnato in una missione sotto copertura per due anni. A quel punto dovrà cercare di riconciliarsi con i suoi figli cercando di collaborare con la sua nuova partner sul lavoro, Cordell mentre nella sua mente si affollano una serie di sospetti riguardanti la morte della moglie.