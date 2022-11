Tom Welling debutta in The Winchesters senza mantello e senza tutina, dimenticate l’ex Superman di Smallville e date il benvenuto al nostro combattivo ‘nonno’. Ebbene sì, sono lontani i tempi in cui Tom Welling volava via sconfiggendo i nemici e tenendo al sicuro la sua città, adesso l’attore è chiamato a scendere in pista a risolvere altri misteri e regalando ai fan un altro personaggio.

Tom Welling debutterà nell’episodio del 6 dicembre di The Winchesters negli Usa vestendo i panni di Samuel Campbell, il padre di Mary e, quindi, nonno di Sam e Dean. Secondo la sinossi ufficiale dell’episodio, “la caccia si surriscalda e Mary e John trovano tracce che riconducono ai loro padri” e questo coinvolge proprio il nuovo arrivato nella serie.

Ecco il promo del finale di metà stagione in onda il 6 dicembre:

Le anticipazioni rivelano ancora: “Carlos aiuta Mary a indagare su dove potrebbero nascondersi gli Akrida, ma scoprono più di quanto si aspettassero. Nel frattempo, Millie interviene per aiutare Latika, Ada e John a decifrare gli appunti lasciati, e si imbattono in un modo per ottenere delle risposte“. Come sarà per Mary trovarsi faccia a faccia con suo padre e che tipo di personaggio sarà?

Prequel di Supernatural, The Winchesters vede Meg Donnelly nei panni di Mary Campbell e Drake Rodger nei panni di John Winchester, a loro si uniscono Nida Khurshid nei panni di Latika Desai, Jojo Fleites nei panni di Carlos Cervantez, Demetria McKinney nei panni di Ada Monroe e Bianca Kajlich nei panni della madre di John. Milly Winchester.

Attualmente Tom Welling è impegnato anche al fianco di Brendan Fraser in Professionals , una nuova serie che va in onda subito dopo The Winchesters sempre su The Cw.