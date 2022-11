Stargirl cancellato: la terza stagione della serie, attualmente in onda negli USA, The CW sarà l’ultima. Il finale sarà trasmesso il 7 dicembre.

Stargirl è solo l’ultima serie sceneggiata da CW ad annunciare la cancellazione dopo l’accordo di acquisizione di The CW da parte di Nexstar ad ottobre. Di recente è stato annunciato che Nancy Drew si sarebbe concluso con la sua quarta stagione, mentre The Flash e Riverdale chiuderanno i battenti il prossimo anno.

“Stargirl ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore per molte ragioni”, ha detto il creatore della serie e produttore esecutivo Geoff Johns. “Con tutti i cambiamenti in corso sulla rete, eravamo consapevoli che forse questa sarebbe stata l’ultima stagione, quindi abbiamo scritto tenendolo a mente”.

Johns ha comunque assicurato che i fan avranno un finale chiuso: “Abbiamo consegnato quella che credo sia la migliore stagione di Stargirl mai vista, con una completa chiusura creativa. Il cast e la troupe sono straordinari e vorrei ringraziarli per avermi aiutato a dare vita a questa serie. Brec ha incarnato Courtney in ogni modo possibile, con grazia, forza e umorismo, superando le mie più rosee aspettative. Sono grato a WBTV e The CW per averci dato una casa per raccontare questa storia e per onorare la mia amata defunta sorella, e sono oltremodo grato alla stampa e ai fan che ci hanno sempre sostenuto per tre fantastiche stagioni. La maggior parte delle serie non arriva mai così lontano”.

In Italia, Stargirl è andato in onda con la seconda stagione questa estate su Rai4.

La serie tv, basata sui fumetti DC, segue le vicende della studentessa liceale Courtney Whitmore che scopre lo Scettro Cosmico. Dopo aver scoperto che il suo patrigno Pat Dugan era stato una spalla di Starman, decide di diventare la capostipite di una nuova generazione di supereroi, dieci anni dopo la morte di tutti i componenti della Justice Society of America durante una battaglia con l’Injustice Society.

Continua a leggere su optimagazine.com.