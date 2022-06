Debutta finalmente The Boys 3 su Prime Video: dal 3 giugno c’è la nuova stagione sulla piattaforma di streaming di Amazon. A quasi due anni di distanza dalla seconda stagione, tutto è cambiato per Butcher e i suoi “ragazzacci”.

Tra i The Boys e i Sette sembra esserci una sorta di tregua, e ciò permette ai due gruppi avversari di andare avanti con le proprie vite. O almeno provarci. Butcher è ancora in lutto per la morte di Becca, uccisa da uno scatto d’ira dal figlio Ryan, che sappiamo avere ereditato i poteri del padre, Patriota. Hughie sta ancora insieme a Starlight, e non lavora più per i The Boys, ma è al servizio di Vic Neuman, una donna del Congresso che ha segretamente il potere di far esplodere le teste a chiunque si opponga alla Vought – potere di cui Hughie è ignaro. Intanto, Frenchie e Kimiko si sono allontanati da Butcher e proseguono sereni la loro relazione; Latte Materno è tornato dalla sua famiglia.

Tutto, però, sta per cambiare. Patriota è sull’orlo di una crisi di nervi ed è costretto a recitare il ruolo dell’umo ferito dalla scoperta delle origini naziste di Stormfront. La goccia che farà traboccare il vaso è però Soldatino, il primo supereroe della storia, che rappresenta l’unica possibilità di sconfiggere Patriota. Il nuovo arrivato, però, sarà disposto a cedere così facilmente il suo potere?

Nel cast principale di The Boys 3: Karl Urban è Billy Butcher; Jack Quaid è Hughie Campbell; Antony Starr è John / Patriota; Erin Moriarty è Annie January / Starlight; Dominique McElligott è Maggie Shaw / Queen Maeve; Laz Alonso è Marvin Milk / Latte Materno; Chace Crawford è Kevin / Abisso; Tomer Kapon è Serge / Frenchie; Karen Fukuhara è Kimiko Miyashiro; Jensen Ackles è Soldatino.

The Boys 3 su Prime Video esce oggi con i primi 3 episodi; i successivi saranno proposti ogni venerdì fino al finale di stagione, l’8 luglio.

The Boys offre una versione divertente e irriverente di ciò che accade quando i supereroi – famosi come celebrity, influenti come politici e venerati come dèi – abusano dei propri poteri invece di usarli per fare del bene. Intenti a fermare i supereroi corrotti sono i The Boys, un gruppo di vigilanti che porta avanti un’impresa eroica per svelare la verità sui Seven e su Vought – la società multimiliardaria che gestisce questi supereroi e che copre tutti i loro sporchi segreti. È una lotta tra i “senza potere” e i “potentissimi”.

