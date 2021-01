Estremamente allettante la nuova offerta di oggi che ci arriva direttamente da Amazon, almeno per quanto riguarda gli utenti che stanno valutando da tempo la possibilità di acquistare un OnePlus N100. Legato alla famiglia OnePlus Nord, il fratellino minore rappresenta senza ombra di dubbio una delle migliori opzioni di acquisto in questo momento storico per tutti coloro che vogliono restare sotto la soglia dei 200 euro. Oggi 22 gennaio, come avremo modo di osservare con il nostro articolo, siamo scesi a livelli nettamente inferiori rispetto all’ultimo report portato all’attenzione dei lettori di OM.

Mai così basso il prezzo di OnePlus N100: offerta Amazon tutta da valutare

Stando alle ricerche che ho avuto modo di effettuare negli ultimi tempi, il prezzo di OnePlus N100 ha subito sempre lievi oscillazioni. Chi lo ha desiderato, soprattutto a fine 2020, ha dovuto sborsare una cifra compresa tra i 180 e i 190 euro. Per questa ragione, credo sia molto interessante per tutti valutare la promozione di oggi, in quanto i potenziali acquirenti dello smartphone potranno risparmiare un gruzzoletto interessante. Al momento della pubblicazione dell’articolo, infatti, il modello risulta disponibile a 150 euro.

Provando ad analizzare più nello specifico la situazione, emerge anche che l’offerta risulti inclusa nel programma Amazon Prime. Per questa ragione tutti quelli che sono interessati a OnePlus N100 potranno assicurarselo senza dover sborsare una cifra aggiuntiva per la spedizione, oltre al fatto che avrete modo di riceverlo a casa nel giro di uno o due giorni. Insomma, ci sono diverse ragioni per valutare con attenzione ed interesse la nuova proposta da parte di Amazon.

Ora avete tutti gli elementi informativi del caso per valutare con grande consapevolezza i dettagli di questa nuova offerta per OnePlus N100, con alcune dritte utili per definire al meglio la prossima mossa da fare.