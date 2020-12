Col Natale sempre più alle porte, le offerte Amazon sono da monitorare ogni secondo che passa: l’occasione messa sul piatto oggi 14 dicembre potrebbe essere quella buona per portarvi a casa lo smartphone dei vostri sogni. Se state cercando un dispositivo dal costo contenuto, la miglior risposta potrebbe essere rappresentata dal OnePlus N100, telefono economico, ma performante: software fluido, schermo ampio, batteria capiente, memoria interna da 64GB espandibile tramite microSD e jack per le cuffie da 3.5mm. OnePlus N100, nella splendida colorazione Midnight Frost, ha un prezzo di 149 euro su Amazon, con spedizione gratuita e disponibilità immediata (questo significa che lo riceverete comodamente a casa prima di Natale, eventualmente già domani 15 dicembre ordinando entro qualche ora). La consegna prima di Natale è garantita: fossimo in voi non ci lasceremmo scappare quest’occasione.

Se il OnePlus N100 è quello che fa per voi, ma ancora non vi sentite abbastanza soddisfatti, probabilmente avete bisogno di un bel paio di cuffie wireless. Ormai i modelli disponibili non si contano più, ma oggi 14 dicembre l’affare potreste farlo su Amazon, acquistando le Huawei FreeBuds 3i, vostre al prezzo di 69 euro (spedizione gratuita, prodotto venduto e spedito dall’e-commerce), nella doppia colorazione bianca e nera. Le cuffie sono decisamente valide: includono la comoda opzione della cancellazione intelligente del rumore che vi isolerà dalla confusione esterna (sia che siate in conversazione che durante la riproduzione musicale), ed all’interno della confezione è presente un adattatore Huawei AP52. Anche in questo caso la disponibilità è immediata con consegna del prodotto prima di Natale.

Come potete vedere, la situazione promette bene: il OnePlus N100 e le Huawei FreeBuds 3i sono entrambi ottimi prodotti, che difficilmente troverete a prezzi più bassi di quelli segnalati. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.