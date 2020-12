L’estremismo con cui ha tratteggiato quella che dovrebbe essere la quotidianità della generazione Z le ha impedito di sfruttare appieno il proprio potenziale, perlomeno nella prima stagione. L’episodio speciale di Euphoria, invece, ha rimescolato le carte con un approccio più essenziale, dovuto sì alle restrizioni imposte dalle norme anticontagio, ma anche da necessità narrative diverse.

Il primo dei due episodi ponte, andato in onda tra il 6 e il 7 dicembre, è stato uno dei più alti e strazianti momenti televisivi del 2020, e il merito è da attribuire a varie combinazioni di elementi. Anzitutto la dolorosa insistenza su temi che, pur soffermandosi sugli specifici stati d’animo di Rue (Zendaya) e Ali (Colman Domingo), riflettono esperienze umane universali. In secondo luogo, l’impostazione teatrale della narrazione, un dialogo denso di significato e pathos. Infine, l’interpretazione impeccabile dei due protagonisti. È stato uno dei due, Colman Domingo, a raccontare a Collider come ciò che regge il primo episodio speciale di Euphoria possa considerarsi una vera e propria palestra di vita, una parentesi di catarsi da traslare nella realtà:

Sam [Levinson, creatore della serie, ndr] ci ha dato cinque giorni per le riprese, conoscevamo la tabella di marcia, e la cosa bella era che in quel diner c’eravamo solo noi due, il che ha semplificato tutto. E dato che il set era più piccolo, lo è stato anche il team addetto alla produzione. Non c’è stato il solito circo, sul set, e a essere onesto in questo modo è stato più piacevole fare un tipo di lavoro che richiede un tale senso di pace. Limitarsi ad ascoltare e rispondere.

Fare quella cosa che insegni a scuola o che gli studenti provano a imparare, e che in realtà è molto semplice… Imparare ad ascoltare e rispondere. E dico sul serio, è davvero semplice, è quello che io e Zendaya abbiamo fatto, e quello che credo renda questo episodio così speciale. Perché consiste nel guardare due persone, alla fine di quest’anno, fare l’unica cosa che a chiunque nel mondo chiediamo di fare, ossia sedersi uno di fronte all’altro e intavolare una discussione significativa, affrontare argomenti profondi. Senza aver paura, certo, ma mettendoci anima e corpo, perché il punto è riuscire a sentirsi più vicini a quella persona.

È questo, in fondo, a rendere così speciale Trouble Don’t Last Always, il primo episodio speciale di Euphoria. Il secondo, F*ck Anyone Who’s Not a Sea Blob, andrà in onda su HBO Max il 24 gennaio, e con tutta probabilità sarà trasmesso in contemporanea su Sky Atlantic. Questo nuovo appuntamento assumerà il punto di vista di Jules (Hunter Schafer) e darà conto delle motivazioni delle sue azioni, in particolare in riferimento al finale della prima stagione.

Sarà particolarmente interessante esplorare la sua prospettiva: è nel primo episodio speciale di Euphoria, infatti, che è emersa senza alcun dubbio la parzialità di Rue come voce narrante. Un eventuale resoconto di Jules potrebbe dunque chiarire le idee del pubblico sugli eventi realmente accaduti oppure lasciare spazio a ulteriori riflessioni in attesa della seconda stagione della serie.